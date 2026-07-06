Estados Unidos detecta presunta red de tráfico de metanfetamina que operaba desde Campeche

Autoridades de Estados Unidos identificaron una presunta organización criminal que, de acuerdo con una investigación del Departamento de Justicia, operó desde el estado de Campeche para traficar metanfetamina hacia los estados de Iowa y Nebraska entre octubre de 2020 y marzo de 2025.

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La investigación federal señala que la organización utilizaba redes sociales, principalmente Facebook, para coordinar operaciones de compra y venta de droga antes de su distribución en territorio estadounidense.

Como parte del caso, el mexicano Juan Carlos González Pérez, identificado por las autoridades con los alias de Campeche y Fabián Andrade, fue detenido el pasado 27 de mayo en el estado de Campeche por elementos de Interpol México en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición.

Según el expediente judicial, el acusado enfrenta un cargo por asociación delictuosa para poseer y distribuir metanfetamina ante una Corte Federal del Distrito Sur de Iowa. Una semana después de su captura, informó a la autoridad judicial mexicana que aceptaba su extradición para enfrentar el proceso en Estados Unidos.

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Los documentos del caso sostienen que la organización era responsable de importar grandes cantidades de metanfetamina desde México hacia Estados Unidos, además de trasladar las ganancias del narcotráfico de regreso al territorio mexicano.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido un posicionamiento público sobre este caso ni informado si existen investigaciones adicionales relacionadas con la presunta organización.