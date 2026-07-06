España se impone 1-0 a Portugal y se esfuma para siempre el sueño de CR7 de ser campeón del mundo

Este lunes, Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal quedaron eliminados del Mundial 2026 luego de caer por 0-1 ante la "Furia española". De esta manera el equipo portugués quedó fuera en los Octavos de Final.

Con un gol del español Mikel Merino, que al final fue el único del partido y el de la victoria para España, terminó la aventura de Portugal y el sueño de Cristiano Ronaldo de convertirse en campeón del mundo con su selección, se esfumó para siempre.

Una selección portuguesa, que desde que inició el Mundial mostró falta de contundencia y de gol, volvió a mostrar sus carencia frente a una España que le bastó anotar una oportunidad que tuvo frente al arco luso, aunque tambien no mostró la contundencia de otros partidos.

Sin duda, Cristiano Ronaldo es una de las figuras más grandes en la historia del futbol, el jugador más grande que ha existido en Portugal y una de las leyendas que tiene asegurado su lugar en la eternidad, pero que tendrá por siempre vacío el espacio del trofeo de la Copa del Mundo en sus vitrinas.

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El rival de la "Furia española" será el ganador del encuentro entre la selección de Estados Unidos, que se encuentra en el ojo del huracán por la polémica decisión de la FIFA de quitarle una tarjeta roja a una de sus estrellas, y el equipo nacional de Bélgica.

Las leyendas e íconos del futbol a nivel selecciones poco a poco se han despedido de la justa mundialistas, al quedar eliminadas sus selecciones, como el caso de Guillermo Ochoa, Luka Modric, Manuel Neuer, Yuto Nagatomo y ahora Cristiano Ronaldo.

Solo Lionel Messi con Argentina sigue en competencia con su selección de este selecto grupo de futbolistas, que tienen asegurado un lugar entre los más destacados seleccionados en la historia de los Mundiales.