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Lluvias reabren enorme bache en Champotón; denuncian reparación deficiente

Vecinos de la colonia Chen Pec, en Champotón, denunciaron que un enorme bache volvió a aparecer tras las lluvias y exigieron una reparación definitiva con materiales de calidad.

Por Jorge May

6 de jul de 2026

1 min

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Enorme bache vuelve a aparecer en la colonia Chen Pec.
Enorme bache vuelve a aparecer en la colonia Chen Pec. / Jorge May

Un enorme bache ubicado a la altura de la calle 28, entre 27 y 29, en la colonia Chen Pec, representa un peligro para automovilistas y motociclistas que transitan diariamente por este sector de la cabecera.

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Este hoyanco ya había sido reportado y, aunque fue reparado hace algún tiempo, las recientes lluvias provocaron que volviera a formarse, lo que aseguran, evidencia la mala calidad del material empleado.

Brenda Trujeque comentó que el problema afecta especialmente a los alumnos de una institución educativa cercana, muchos de los cuales llegan en motocicleta.

Señaló que se requiere de un trabajo a fondo, utilizando material de la mejor calidad. Ese hueco necesita que lo escarben y rellenarlo con algo que dure, más tardan en llenarlo en lo que ya se salió todo el material, es un peligro para motos y vehículos, expresó.

Y añadió, no soy ingeniera en pavimentación, pero se nota que el trabajo lo hacen con material de mala calidad.

JGH

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