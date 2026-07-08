La Casa de los Famosos México 4: Revelan al tercer integrante del show

El furor por la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México sigue en aumento, tras dar a conocer a los dos primeros integrantes del show; la producción compartió el nombre de la tercera integrante del programa. La noticia que fue dada en redes sociales generó gran emoción entre los seguidores.

El anuncio se realizó mediante una transmisión simultánea en redes sociales y canales de televisión. Previo a la gran revelación, se compartieron varias pistas con la finalidad de generar especulaciones entre el público y que habían desatado teorías que apuntaban a figuras como Manelyk González o Cynthia Klitbo.

¿Quién es la tercera integrante de La Casa de los Famosos México?

Durante este miércoles 8 de julio, la producción dio a conocer al tercer integrante del reality show, esta persona es una reconocida actriz, modelo y cantante boliviana. El nombre de la nueva participante de La Casa de los Famosos México es Ximena Herrera, ganadora de un premio Emmy por ‘Buscando a Frida’.

Ximena Herrera nació en La Paz, Bolivia y se mudó a México en 2003 tras estudiar Mercadotecnia en Boston. Se formó como actriz en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y comenzó trabajando en el modelaje publicitario. Su papel más emblemático llegó en 2013 al dar vida a Ximena Letrán de Casillas en El Señor de los Cielos.

Con su llegada, Ximena Herrera se suma a los dos primeros habitantes ya confirmados: el primer actor Ernesto Laguardia y la creadora de contenido Karina Torres (del clan de "Las Perdidas"). Estos tres nombres han generado gran emoción entre el público que desean ver las interacciones de todos los participantes.

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