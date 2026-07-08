Protección Civil revisa posibles daños en la Cámara de Diputados tras las intensas lluvias que azotaron la CDMX

Las lluvias azotaron este miércoles a la Ciudad de México, lo que provocó afectaciones graves en distintas alcaldías de la capital y el colapso de algunas vialidades por las fuertes inundaciones que se registraron.

Uno de los puntos en donde se registraron mayores afectaciones fue la zona donde se encuentra la Cámara de Diputados, que también sufrió por las inundaciones que hubo en el inmueble.

Se les inundó



El estacionamiento basamento de la Cámara de Diputados.



Por la fuerte lluvia el agua se regresó por las rampas de acceso. También salió el agua de las coladeras. pic.twitter.com/5tYJTAQtuH — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) July 9, 2026

Ante este escenario, el diputado federal Ricardo Monreal dio a conocer, a través de una publicación en redes sociales, que dio instrucciones para que Protección Civil revisara el recinto legislativo.

"Ante las intensas lluvias que se registran en distintos puntos de la ciudad, instruí a la Dirección de Protección Civil de la Cámara de @Mx_Diputados a realizar una revisión de las instalaciones para evaluar posibles daños".

"Dada la intensidad atípica de las lluvias de esta tarde, invito a la población a mantenerse atenta a la información de las autoridades y a tomar las precauciones necesarias durante sus traslados de esta noche, a fin de proteger su integridad", escribió el legislador en su perfil de X.

En Bosques de las Lomas. Hoy. Un horror. pic.twitter.com/QI26gRzRRI — Claudia de Buen Unna (@clausdebuen) July 8, 2026

¿Qué otras afectaciones causaron las lluvias en la CDMX?

Las precipitaciones en la capital del país provocaron que se colapsaran las vialidades en diferentes alcaldías, ya que las inundaciones no permitieron que los vehículos circularan.

19:22 #PrecauciónVial | Encharcamiento en el bajo puente de Av. Chapultepec a la altura de Florencia . #AlternativaVial Av. Paseo de la Reforma y Av. Álvaro Obregón @SEGIAGUA #Tlaloque2026 pic.twitter.com/hGLN4hQtOU — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 9, 2026

Desde el Centro Histórico hasta el recinto legislativo de San Lázaro, el nivel del agua subió y entró a diferentes inmuebles, bloqueó la movilidad e inundó estacionamientos así como diferentes construcciones a su paso.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX implementaron operativos de movilidad ante la emergencia, pues en algunas zonas el tránsito se detivo por completo.

Otra de las zonas de la capital en donde se pudieron ver inundaciones atípicas y afectaciones severas fue en Bosques de las Lomas, en la calle Ahuehuetes, donde los vecinos reportaron que el agua salía de las coladeras con una gran fuerza. En un video compartido en redes sociales, se puede ver cómo esta calle mencionada parece un río por completo.