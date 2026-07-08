Tigres de Quintana Roo rugen en Querétaro y se imponen a los Conspiradores

Una vez más el pitcher californiano Darius Vines tuvo una salida de calidad, además de alargar su racha a 18 ceros consecutivos, siendo el baluarte del triunfo 33 de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte para los Tigres de Quintana Roo, quienes blanquearon 6-0 en el estadio Finsus a los Conspiradores de Querétaro, en el comienzo de la serie 23 del calendario.

En este compromiso la pizarra tardó en estrenarse, ya que fue hasta el cuarto inning cuando los Tigres rompieron el celofán con una carrera anotada por Phillip Ervin y producida por Rainer Núñez, quien dio triple remolcador al jardín derecho.

Los bengalíes aumentaron su ventaja a 3-0 en la quinta entrada, al ligar tres imparables de los maderos de Troy Viola, Manuel Boscán y Calvin Estrada, con timbrazos de los dos primeros y producciones de los dos últimos.

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Así transcurrió el desafío, hasta que, en el octavo episodio, los quintanarroenses se alejaron 6-0, al mandar a nueve elementos a la caja de bateo, quienes se combinaron para conectar tres indiscutibles y recibir tres transferencias, que les permitieron anotar a Phillip Ervin, Danny Ortiz y JJ Matijevic.

La victoria le correspondió al ex Grandes Ligas Darius Vines (3-1), con trabajo de seis innings, seis imparables, cinco ponches y una base por bolas. Mientras que el revés se le apuntó al estadounidense Tyler Viza (3-5), en labor de cinco entradas, seis imparables, tres carreras que fueron limpias, un abanicado y tres caminados.

El segundo juego de la serie entre los Conspiradores de Querétaro y los Tigres de Quintana Roo se jugará en el estadio Finsus de Huimilpan en punto de las 19:00 horas (20:00 horas en Quintana Roo), con el zurdo estadounidense Tyler Alexander (4-2 con 6.40) anunciado por los queretanos y el venezolano Melvi Acosta (3-4 con 4.67) por los quintanarroenses.