¿Quién es Ale Jaramillo, influencer que se burló de la derrota de México?

La reciente eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 desató una fuerte polémica en redes sociales, y es que, una influencer de nombre Alejandra Jaramillo, usó sus redes sociales para celebrar la derrota de México ante Inglaterra que tuvo lugar este domingo 5 de julio.

La creadora de contenido compartió un video en sus plataformas en donde se burló de la derrota de los mexicanos. Esto generó una gran molestia entre los aficionados aztecas que rápidamente comenzaron a atacar en sus redes sociales, sin embargo, muchos otros desconocen la carrera de Jaramillo.

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¿Quién es Ale Jaramillo y por qué se burló de México?

Alejandra Jaramillo nació en la provincia de Esmeraldas, Ecuador; inició su su trayectoria artística desde muy joven en la televisión de su país natal. Formó parte de proyectos de entretenimiento en canales como Gama TV y Ecuavisa, ha participado en programas como "Guerra de sueños" y "El matinal”.

Con el paso del tiempo, consolidó su presencia en el mercado hispano de Estados Unidos. Actualmente, reside en dicho país y trabaja para la cadena TelevisaUnivision como panelista en el programa de debate de espectáculos “¡Siéntese quien pueda!”. Estos proyectos le han permitido acumular millones de seguidores en sus redes sociales.

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La tensión entre la conductora y la afición mexicana comenzó a finales de junio de 2026 en la antesala del partido de fase de grupos entre México y Ecuador. En este espacio, un periodista mexicano declaró que "Ecuador no existe para México", frase que Jaramillo criticó y exigió respeto ético y profesional hacia su nación.

Las burlas de Ale Jaramillo tras la derrota de México

Inmediatamente después del silbatazo final, Alejandra Jaramillo subió videos y publicaciones a su cuenta de Instagram en donde festejó efusivamente el triunfo de Inglaterra, lo que los aficionados mexicanos interpretaron como una burla por lo ocurrido semanas atrás.

Entre los mensajes que más encendieron las redes se encuentran: "No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. CHAO. SAYONARA. ARRIVEDERCHI" y "Yo les dije que les salaba la camiseta que tocaba. Solo que no les avisé que tardaba por más días".

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