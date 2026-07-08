Llegaron por agua: Cámara trampa logra captar especies emblemáticas de Calakmul pocas veces vistas

Como parte de una estrategia conjunta para proteger el patrimonio natural de Campeche, el Centro INAH Campeche y la Reserva de la Biosfera Calakmul instalaron un bebedero artificial en la zona arqueológica de Calakmul, con el objetivo de proporcionar agua a la fauna silvestre durante la temporada de estiaje y las altas temperaturas que afectan a la región. La acción busca reducir el impacto de la escasez de agua en especies que habitan la selva y que dependen de aguadas naturales que suelen disminuir en esta época del año.

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Como parte del monitoreo del sitio, también se colocó una cámara trampa, la cual registró la presencia de diversas especies representativas de la selva campechana, entre ellas un mono araña, una zorrita gris, un halcón selvático de collar, una cría de venado cola blanca, un hocofaisán, un pavo ocelado, un mapache y un grupo de pecaríes de collar. Estos registros permiten conocer el uso que la fauna hace de los puntos de abastecimiento de agua y contribuyen a las labores de conservación.

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La instalación de bebederos artificiales no es una medida nueva en Calakmul, ya que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, conocida como la Conanp, ha implementado este tipo de acciones durante años para mitigar los efectos del calor extremo y la falta de agua sobre la fauna silvestre. Los monitoreos han demostrado que estos puntos son utilizados por numerosas especies, especialmente durante los meses más secos, convirtiéndose en una herramienta importante para su supervivencia.

La Reserva de la Biosfera Calakmul es considerada una de las áreas naturales protegidas más importantes de México y alberga una de las mayores extensiones continuas de selva tropical del país, además de una extraordinaria diversidad biológica que incluye jaguares, tapires, monos y cientos de especies de aves. El sitio, que también resguarda una de las ciudades más poderosas del mundo maya y es Patrimonio Mundial de la UNESCO, continúa siendo escenario de importantes descubrimientos arqueológicos y de esfuerzos permanentes para preservar tanto su riqueza cultural como ambiental.

JGH