Fuerte operativo en Ciudad del Carmen termina con la captura de presunto ladrón de autopartes

Un intenso operativo desplegado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública en pleno Centro de la ciudad culminó la tarde de este miércoles con la detención de un hombre señalado como presunto responsable de diversos robos de autopartes. De igual manera, se logró el aseguramiento de una motocicleta con reporte de robo, la recuperación de una batería de vehículo y el decomiso de herramientas presuntamente utilizadas para cometer los ilícitos.

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De acuerdo con la información recabada, la movilización policial se registró luego de que varias patrullas iniciaran la persecución de un masculino que presuntamente intentó evadir a los agentes y se negó a detener su marcha mientras circulaba por calles de la zona centro.

La persecución concluyó sobre la calle 41-B, entre las calles 22 y 26, donde los oficiales lograron cerrarle el paso y someterlo sin que se reportaran personas lesionadas durante la intervención de las fuerzas de seguridad en Campeche.

Durante la inspección, los policías aseguraron una motocicleta Italika Z280, color negro y sin placas de circulación, la cual contaba con reporte de robo vigente ante la Fiscalía General del Estado desde hace aproximadamente dos semanas. De acuerdo con los registros, dicha unidad había sido sustraída en las inmediaciones del mercado del Centro.

Los policías aseguraron una motocicleta con reporte de robo vigente. / Israel Lozano

Asimismo, entre las pertenencias del detenido fue localizada una batería de automóvil que presuntamente había sido robada, además de diversas herramientas que, según las primeras investigaciones, eran utilizadas para sustraer autopartes y acumuladores de vehículos estacionados.

Tras confirmar el estatus legal de la motocicleta y asegurar los objetos recuperados, el sujeto fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público junto con la motocicleta, la batería y las herramientas aseguradas, a fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

También recuperaron una batería de automóvil presuntamente robada. / Israel Lozano

De manera extraoficial, trascendió que el detenido habría recuperado su libertad hace aproximadamente un año, luego de permanecer cuatro años internado en un Centro de Reinserción Social por el delito de robo. No obstante, esta información deberá ser confirmada por las autoridades competentes.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si el ahora detenido actuaba solo o si formaba parte de una banda dedicada al robo de autopartes y acumuladores en distintos puntos de la ciudad. Tampoco se descarta que pueda estar relacionado con otros hechos delictivos registrados recientemente, por lo que la Fiscalía continuará con las indagatorias para esclarecer el caso.

JGH