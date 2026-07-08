Natalia Jiménez logró una victoria en la batalla por la custodia de su hija

Desde hace un tiempo, se dio a conocer que Natalia Jiménez estaba pasando por un momento complicado con la justicia de Estados Unidos, pues estaba en una disputa legal por la custodia de su hija. Tras una lucha constante, se mencionó que un juez aceptó su petición de mudarse junto a su pequeña.

Por medio de un video que compartió en sus redes sociales, la cantante reveló que este proceso fue algo muy complicado y difícil, ya que hubo una etapa en donde enfrentó problemas económicos y muchos señalamientos.

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“Desde hace varios años he estado en una batalla legal por tener los derechos para la crianza de mi hija”

La cantante no dudó en mostrar el agradecimiento a su familia y a su abogada Susan Klock, aprovecho para también agradecer a las personas que le mostraron su apoyo.

“Todo esto se ha logrado gracias al esfuerzo de muchos años peleando”

Aseguró que esta resolución del juez, le permitirá poder construir una nueva etapa con su hija Alessandra, también comentó que por muchos años estuvo involucrada en varios procesos legales para estar en la vida de su pequeña.

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Finalmente, aseguró que su hija podrá estar más tranquila y en conjunto podrán construir una vida sin tantos obstáculos y con mayor estabilidad.

“El día de hoy es un día muy importante para mí, muy feliz para nuestra familia”

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