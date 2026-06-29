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Drag queen de Mérida gana concurso de Natalia Jiménez y formará parte de su próximo video musical

La drag queen yucateca Ariel Royal fue el segundo lugar en un concurso de la cantante española, Natalia Jiménez.

Por Redacción Por Esto!

29 de jun de 2026

1 min

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La drag queen yucateca participará en el video de Natalia Jiménez
La drag queen yucateca participará en el video de Natalia Jiménez / Especial

La cantante española Natalia Jiménez dio a conocer los resultados de una dinámica en sus redes sociales, en la cuál invitaba a drag queens de México a participar en su video musical, en el cual, una yucateca quedó seleccionada para formar parte.

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A través de su cuenta de Instagram, la intérprete dio a conocer que tres drag queens formarán parte del video musical de "Quédate con Ella" en su versión de mariachi.

Entre las tres seleccionadas se encuentra Ariel Royal originaria de Mérida, Yucatán, y quien recibirá un premio de 30 mil pesos junto a un set de maquillajes.

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Natalia Jimenez reconoció el talento de la yucateca, señalando que su trabajo fue increible, por lo que también formará parte de su video musical.

Otras dos ganadoras de Acapulco y Guajadalara también formarán parte del video musical que se estrenará próximamente.

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