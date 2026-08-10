La brutal declaración de Brad Pitt tras su divorcio con Angelina Jolie; ¿qué dijo y por qué sacudió al mundo del espectáculo?

Brad Pitt ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, pues decidió romper el silencio y compartir un poco sobre su vida personal. El actor de 62 años, abrió su corazón y reveló uno de los momentos más complicados de su vida.

Por medio de una entrevista para la revista ‘Esquire’, Brad Pitt mencionó que de nueva cuenta está lidiando con la adicción al alcohol, también confesó que luego de su divorcio con Angelina Jolie, quien es la madre de sus seis hijos, llegó a pensar en el suicidio.

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Brad Pitt revela que está luchando contra una fuerte adicción

El actor reveló las dificultades con las que se ha enfrentado últimamente, entre ellas el fallecimiento de su madre, aunque sorprendió al revelar que es una persona muy emocional.

“Nunca tuve pensamientos suicidas de ningún tipo, no era mi forma de sentirlo. De hecho, si tuviera alguna aflicción, probablemente sería ser un optimista congénito. Lo que me ha ayudado en muchas ocasiones, y también me ha llevado, por culpa de ese optimismo, a lanzarme de frente, como un tonto, de cabeza contra un camión. O, como diría mi siempre divertido amigo [el director de cine] David Fincher: sí, tú ves el vaso medio lleno, pero medio lleno de orina”

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“En cualquier caso, nunca he tenido tendencias suicidas salvo durante un breve periodo. Hubo una época de mi vida en que el dolor era tan opresivo que, aunque no iba a actuar así, podía sentirlo, podía sentir el acero frío de la bala en mi cabeza, y lo sentía como un alivio. Y pensé: ah, vale, ahora lo entiendo... entiendo el suicidio, en el sentido de que solo es alivio. Solo consiste en buscarle un alivio al dolor. Pero también creo que tenemos unos instintos de supervivencia increíbles. Y en mi caso entraron en acción de inmediato, pero”

Sobre las adicciones, Brad Pitt fue muy tajante al hablar de la larga lucha que ha tenido en los últimos años de su vida.

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“Estuve sobrio durante siete años. Y luego me caí del vagón. De un modo más restringido. Un par de veces me pasé, me confié demasiado, fui como ‘Sí, no, no es bueno para mí. No en grandes cantidades. Sí, bueno, puedo tomarme unas cuantas, pero no mucho. Tengo que ser profesional con ese tema”

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