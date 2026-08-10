Padres denuncian injusticias tras asignación de espacios para preparatorias en Cancún

Este lunes inicio el peregrinar de cientos de padres de familia y alumnos que buscan un espacio para su educación a nivel media superior. La queja general es la injusticia en la asignación de espacios con el nuevo sistema en el cual no hubo aplicación de exámenes. La autoridad reconoce un déficit en Cancún de 1,987 lugares y la alternativa son 300 espacios con sistema de telebachillerato “Margarita Maza de Juárez”.

“Estoy indignada porque no está bien, mi hija tuvo promedio de 9.5 y no está en el registro, ahora las opciones que nos da no es lo más adecuado porque la alternativa es en planteles muy alejados, mientras que alumnos con bajo promedio si les fue asignado un lugar en el plantel que seleccionaron”, afirmó la señora Luara Nah.

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En tanto, la Secretaría de Educación de Quintana Roo dio a conocer el reporte del Proceso de Asignación de Espacios a la Educación Media Superior 2026. Los datos muestran que en los municipios con mayor crecimiento se requieren más de 3 mil 500 lugares adicionales para atender a todos los aspirantes que concluyeron su registro.

En Benito Juárez la oferta disponible es de 9 mil 407 espacios, pero la demanda alcanzó 11 mil 394 alumnos, lo que genera un faltante de mil 987 lugares.

En Playa del Carmen hay 3 mil 212 espacios frente a 4 mil 792 solicitantes, con un déficit de mil 580. Juntos, estos dos municipios concentran la necesidad de más de 3 mil 500 espacios extra para el ciclo escolar.

A nivel estatal la oferta total suma 25 mil 659 lugares y la demanda general es de 23 mil 916 aspirantes, lo que deja un superávit aparente de 3 mil 567.

Ese excedente se ubica principalmente en municipios del sur y centro, mientras Cancún y Playa del Carmen enfrentan la mayor presión por el aumento de la población joven.