Hijos de Brad Pitt solicitan eliminar su apellido

Mientras Brad Pitt ha sido uno de los invitados más frecuentes en la Copa del Mundo 2026, una noticia relacionada con su familia volvió a colocarlo en los titulares. Dos de sus hijos adoptivos presentaron una nueva solicitud para eliminar legalmente el apellido Pitt y quedarse únicamente con el de Angelina Jolie.

El actor estadounidense ha sido captado en distintos encuentros del torneo celebrado en Estados Unidos, aunque fuera de los estadios atraviesa un nuevo episodio en la larga disputa familiar derivada de su separación con la actriz.

Zahara y Maddox buscan dejar atrás el apellido Pitt

De acuerdo con diversos reportes, Zahara y Maddox, los hijos adoptivos mayores de la expareja, acudieron nuevamente ante la Corte de Los Ángeles para pedir la eliminación del apellido Pitt de sus documentos oficiales.

Los jóvenes buscan conservar únicamente el apellido Jolie, una petición que, según la información difundida, ya han presentado en cuatro ocasiones durante este año: el 10, 17 y 24 de junio, además del 1 de julio.

La disputa familiar continúa

La nueva solicitud refleja el distanciamiento que existe entre Brad Pitt y algunos de sus hijos, un tema que ha permanecido bajo los reflectores desde el mediático proceso de separación con Angelina Jolie.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha emitido declaraciones recientes sobre este nuevo procedimiento legal.

Brad Pitt no se pierde el Mundial 2026

Pese a la situación familiar, Brad Pitt ha sido visto en varios partidos del Mundial 2026, especialmente apoyando a la selección de Estados Unidos y asistiendo a diversos encuentros de las rondas de eliminación directa.