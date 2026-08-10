Vigilan ondas tropicales en el Atlántico, ¿Hay amenaza de Ciclón en la Península de Yucatán?

La vigilancia meteorológica continúa en el Caribe y el Atlántico ante la presencia de varios sistemas que podrían evolucionar durante los próximos días. Sin embargo, por ahora no existe una amenaza de ciclón para Yucatán, de acuerdo con el seguimiento de las autoridades.

Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que mantiene vigilancia permanente de dos ondas tropicales ubicadas a más de 5 mil kilómetros de los límites del estado, además de una zona con posible formación de baja presión localizada al norte de las Bermudas.

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Dos ondas tropicales son vigiladas

De acuerdo con Procivy, la primera onda tropical mantiene una probabilidad de desarrollo ciclónico de 10% durante los próximos siete días, por lo que presenta un potencial bajo de evolución.

La segunda onda tropical tiene una probabilidad de 60% de desarrollo ciclónico en siete días, con un potencial considerado moderado.

Ambos sistemas están asociados con áreas de chubascos y actividad eléctrica y podrían presentar algún desarrollo mientras se desplazan hacia el oeste-noroeste.

¿Hay amenaza de ciclón para Yucatán?

Procivy señaló que la distancia a la que se encuentran estos sistemas y el pronóstico de sus trayectorias indican que no representan riesgo para el estado de Yucatán.

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Aunque una de las ondas tropicales tiene una probabilidad moderada de desarrollo, las autoridades mantienen el monitoreo debido a que las condiciones atmosféricas pueden cambiar conforme avance su desplazamiento.

Por ello, Procivy continuará con la vigilancia permanente de las ondas tropicales y de la zona de posible formación de baja presión, con el objetivo de informar oportunamente a la población en caso de que alguno de estos sistemas modifique su trayectoria o incremente su potencial de desarrollo.