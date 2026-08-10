Tren Maya aumenta 29% su afluencia en Campeche

El Tren Maya continúa consolidándose como una alternativa de transporte atractiva para turistas, viajeros de negocios y habitantes de la Península de Yucatán.

En la Estación Campeche, la afluencia diaria de pasajeros registra un crecimiento cercano al 29.4 por ciento respecto al año pasado, al pasar de un promedio de 400 a 450 usuarios diarios a entre 500 y 600 personas que llegan o parten de la capital campechana.

El gerente de la Estación Campeche del Tren Maya, teniente Daniel Balderas Hernández, destacó que la preferencia de los usuarios aumenta de manera constante, impulsada por la comodidad, puntualidad y calidad de los servicios que ofrece el sistema ferroviario.

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Precisó que actualmente la terminal recibe diariamente entre 500 y 600 pasajeros, cifra superior a la registrada en 2025, cuando la afluencia oscilaba entre 400 y 450 personas por día.

Balderas Hernández explicó que el Tren Maya mantiene una mezcla de pasajeros integrada por turistas nacionales, visitantes extranjeros y usuarios locales, lo que confirma que el proyecto ferroviario se ha convertido en una opción de movilidad para distintos sectores.

La Estación Campeche ofrece además cafetería, artesanías locales e instalaciones adaptadas para mascotas, con el propósito de brindar una experiencia cómoda y accesible.

El gerente reiteró que el Tren Maya continuará fortaleciendo su oferta de servicios y exhortó a campechanos y visitantes a utilizar este medio de transporte seguro, cómodo y eficiente, que contribuye al crecimiento del turismo y la movilidad en el sureste del país.