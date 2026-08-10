Subestación de Atasta registra 72% de avance; CFE asumirá el costo total de la obra

La construcción de la subestación eléctrica de Atasta registra un avance físico del 72 por ciento y, de acuerdo con la programación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se prevé que el proyecto concluya el 31 de diciembre de 2026, informó el secretario de Gobierno, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, durante su comparecencia ante la 65 Legislatura.

Afirmó que la obra mantiene su calendario y que la fecha prevista por la CFE para su conclusión es el 31 de diciembre de 2026. Con un avance físico del 72 por ciento, el proyecto se encuentra en una etapa avanzada respecto de su ejecución.

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El funcionario explicó que el proyecto pretende atender las necesidades de infraestructura eléctrica en la zona de Atasta y que actualmente mantiene un avance considerable. La CFE, de acuerdo con la modificación al convenio, asumirá la totalidad de los recursos necesarios para concluir la obra.

Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Jezrael Larracilla Pérez, detalló que el convenio original contemplaba participación conjunta entre el Gobierno del Estado y la CFE. Bajo ese acuerdo, ambas partes aportarían recursos para la ejecución, pese a que la administración estatal ya había entregado el terreno destinado a la construcción.

El Gobierno del Estado también realizó obras complementarias para facilitar el desarrollo de la infraestructura, aunque el convenio original establecía que debía aportar alrededor de 100 millones de pesos adicionales, cantidad que dejará de formar parte de las obligaciones financieras estatales tras la modificación del acuerdo.