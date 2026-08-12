¿Cómo preparar tu casa para un Huracán en Yucatán? Estas son las medidas de prevención

La Temporada de Huracanes 2026 mantiene a Yucatán bajo vigilancia ante la posibilidad de lluvias intensas, vientos fuertes, inundaciones y otros efectos asociados al paso cercano de sistemas tropicales. Ante este escenario, preparar la vivienda con anticipación puede reducir riesgos y evitar daños mayores.

Aunque no todos los sistemas que se formen en el Atlántico representarán una amenaza directa para la Península de Yucatán, las autoridades recomiendan mantenerse informado y realizar desde ahora una revisión de las condiciones de la casa.

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¿Cómo preparar una vivienda ante un huracán en Yucatán?

Antes de que las condiciones meteorológicas se deterioren, es recomendable revisar los principales puntos vulnerables de la vivienda y realizar las reparaciones necesarias.

Revisa techos, puertas y ventanas: Verifica que las láminas, tejas, domos, ventanas y puertas estén correctamente asegurados.

También es importante reparar filtraciones y reforzar aquellos elementos que puedan desprenderse con las rachas de viento.

Si la vivienda cuenta con ventanas grandes o de vidrio, se pueden tomar medidas de protección adicionales cuando exista una amenaza concreta, siempre siguiendo las recomendaciones de las autoridades.

Limpia patios, azoteas y desagües: Retira de patios, terrazas y azoteas cualquier objeto que pueda convertirse en proyectil durante un episodio de viento fuerte, como macetas, herramientas, muebles, láminas o materiales de construcción.

También es importante limpiar coladeras, canaletas y desagües para facilitar el desalojo del agua de lluvia y disminuir el riesgo de encharcamientos.

Poda árboles cercanos a la vivienda: Revisa si existen ramas secas, árboles inclinados o ejemplares que puedan representar un riesgo para la casa, vehículos o cables eléctricos.

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Las labores de poda o retiro de árboles que representen peligro deben realizarse con anticipación y, cuando corresponda, por personal capacitado.

Protege documentos y objetos importantes: Coloca documentos personales, escrituras, identificaciones, medicamentos y otros artículos importantes en bolsas o recipientes impermeables.

También conviene tener copias físicas o digitales de los documentos esenciales y mantenerlos en un sitio de fácil acceso.

¿Qué debe tener una vivienda preparada para un huracán?

Además de asegurar la estructura, es recomendable contar con un kit de emergencia familiar que incluya agua potable, alimentos no perecederos, lámparas, baterías, radio, botiquín, artículos de higiene y herramientas básicas.

También se debe disponer de teléfonos celulares cargados y baterías externas para mantener la comunicación en caso de cortes de energía.

Si alguna persona de la familia requiere medicamentos de uso habitual, es importante contar con una provisión suficiente y mantenerlos protegidos del agua.

¿Qué hacer si un huracán se acerca a Yucatán?

Cuando las autoridades emitan alertas por un sistema tropical, evita realizar reparaciones de último momento que impliquen subir al techo o exponerse a condiciones de viento y lluvia.

Mantente atento a los avisos oficiales y, si las autoridades determinan la evacuación de una zona, sigue las indicaciones y trasládate al refugio correspondiente.

No permanezcas cerca de ventanas durante condiciones de viento fuerte y evita salir de casa mientras persistan las condiciones peligrosas.