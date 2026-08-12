Buscan a Jade, menor de 15 años desaparecida en Campeche; salió de casa y no regresó

Una adolescente de 15 años es buscada en la ciudad de Campeche luego de que desde el pasado 10 de agosto saliera de su domicilio y no regresara, por lo que la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía, la menor fue identificada como Jade Dayana Rodríguez Leiva, quien fue vista por última vez alrededor de las 18:00 horas del 10 de agosto, cuando salió de un domicilio ubicado en la avenida Héroe de Nacozari, en la capital campechana.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía pantalón de mezclilla color verde y zapatillas negras. Desde entonces, de acuerdo con la información oficial difundida, no había retornado a su domicilio, motivo por el cual se inició su búsqueda.

La FGECAM solicitó apoyo ciudadano para localizarla. / Especial

Como señas particulares, Jade Dayana mide aproximadamente 1.52 metros de estatura, es de complexión media, tez morena clara, rostro ovalado, ojos cafés y labios gruesos. Tiene el cabello negro, lacio y largo hasta los hombros, además de una cicatriz en la ceja izquierda.

La FGECAM pidió la colaboración de la población para obtener información que permita localizar a la adolescente. Cualquier dato relacionado con su paradero puede ser proporcionado directamente a las autoridades investigadoras.

El número habilitado por la Fiscalía General del Estado de Campeche para recibir información es el 981 81 1 94 00, mientras continúan las acciones encaminadas a establecer dónde se encuentra la menor.

JGH