EU planea dar guantes con descargas eléctricas a agentes de ICE; contrato sería por 20 millones de dólares

El Gobierno de Estados Unidos prepara la adquisición de unos guantes capaces de emitir descargas eléctricas para equipar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, una medida que ya genera críticas entre organizaciones defensoras de migrantes.

De acuerdo con información difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el contrato para comprar los dispositivos, identificados como CTG-5, podría alcanzar los 20 millones de dólares y concretarse hacia finales de marzo de 2027.

La propuesta aparece en un momento de fuertes cuestionamientos contra las tácticas utilizadas durante operativos migratorios impulsados por la administración del presidente Donald Trump.

¿Cómo funcionan los guantes eléctricos que usarían los agentes de ICE?

Los guantes CTG-5 incorporan electrodos conductores en la palma de la mano. Cuando son activados y entran en contacto directo con la piel de una persona, pueden emitir pulsos eléctricos diseñados para provocar dolor.

El dispositivo no funcionaría a través de la ropa, por lo que requiere contacto físico directo.

El Departamento de Seguridad Nacional ha presentado este equipo como una herramienta de “desescalada”, al considerar que podría utilizarse durante detenciones o situaciones de resistencia.

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Sin embargo, organizaciones civiles han advertido que entregar este tipo de dispositivos a agentes migratorios podría incrementar los riesgos de uso excesivo de la fuerza.

¿Por qué organizaciones civiles rechazan los guantes eléctricos para ICE?

La Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) cuestionó duramente la iniciativa y acusó al Gobierno estadounidense de impulsar herramientas que podrían utilizarse para ejercer violencia contra personas migrantes.

Jorge Torres, director de la organización, pidió retirar a ICE de las comunidades y sostuvo que la medida refleja un endurecimiento de la política migratoria federal.

El DHS, por su parte, ha defendido que revisa permanentemente las necesidades de sus agentes para proporcionarles equipo que permita realizar detenciones y deportaciones de manera segura.

ICE enfrenta críticas por operativos y muertes recientes

La polémica alrededor de la posible compra se suma a una serie de incidentes que han colocado a ICE bajo escrutinio durante 2026.

Entre ellos se encuentran los casos de Lorenzo Salgado Araujo, de origen mexicano, y Johan Durán, colombiano, quienes murieron durante encuentros con agentes migratorios después de controles de tráfico en Texas y Maine, respectivamente.

[Texto en español abajo]



ICE is planning to spend up to $20 million to purchase thousands of gloves that can deliver painful electric shocks. The Department of Homeland Security announced ICE agents and officers could begin carrying the gloves by March. The devices have been… pic.twitter.com/j08bGx9df3 — Democracy Now! en español (@DemocracyNowEs) August 12, 2026

También se registraron protestas a comienzos de año después de las muertes de Renee Nicole Good y Alex Pretti durante operativos federales en Minneapolis.

La eventual incorporación de los guantes eléctricos abre un nuevo debate sobre los límites del uso de la fuerza en las operaciones migratorias y sobre los mecanismos de supervisión que deberían acompañar este tipo de equipamiento.

IO