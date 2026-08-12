Clima en Yucatán 13 de agosto: Seguirá la probabilidad de chubascos y mucho calor este jueves

Durante este jueves 13 de agosto se mantendrá la probabilidad de lluvias en Yucatán mientras continúan las temperaturas calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que se prevén condiciones de cielo medio nublado, con probabilidad de chubascos vespertinos en Yucatán debido al establecimiento de una vaguada en combinación con el calentamiento diurno y el ingreso de aire marítimo tropical.

El ambiente será caluroso a muy caluroso durante la tarde y cálido por la noche, con vientos del sureste, cambiando al noreste de 15 a 25 km/h, con rachas mayores a 40 km/h en zonas costeras.

⚠️Del 12 al 15 de agosto de 2026 tendremos #Lluvias intensas en zonas de #Jalisco, #Colima, #Veracruz, #Chiapas, #Tabasco, #Yucatán y #Campeche, así como #Chubascos y precipitaciones de fuertes a muy fuertes en gran parte del país. Toda la información, con nuestra experta pic.twitter.com/prJrzoLZcx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 12, 2026

En Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 24° C al amanecer.

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Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 24 y 35° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En las imágenes puedes checar las condiciones #Meteorológicas que se esperan para hoy y los siguientes 3 días en #Campeche capital, #Cancún Quintana Roo y #Mérida Yucatán pic.twitter.com/3ec8ZIm1DR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 12, 2026

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 24 y 36° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 25 y 36° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 23 y 39° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.