V de BTS estaría perdiendo la audición: “Solo oigo el 30%”

En una revelación que ha conmocionado a sus seguidores, Kim Taehyung, conocido artísticamente como V de BTS, confesó por primera vez que enfrenta un severo problema de salud auditiva. El integrante de la banda reveló que ha perdido parte de la audición de un oído.

Durante una transmisión en vivo a través de la plataforma Weverse tras sus recientes presentaciones en Baltimore, Estados Unidos, el cantante compartió para todos sus seguidores que desde hace un tiempo su oído derecho se ha visto afectado con una pérdida de audición.

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¿Qué dijo V de BTS sobre su problema auditivo?

El integrante de BTS compartió que lleva dos años y medio con este problema de salud, el cantante señaló que actualmente su oído derecho solo tiene un 30 por ciento de capacidad auditiva, mientras que con su lado izquierdo puede escuchar perfectamente; esto sorprendió a sus seguidores y generó preocupación entre sus fans.

“Nunca se lo había contado antes a ARMY, pero llevo unos dos años y medio con esto. Mi audición empezó a empeorar. Si mi oído izquierdo escucha al 100% en este momento, el derecho solo escucha al 30%”, explicó el cantante de 30 años durante la transmisión.

V comparte detalles de su problema de audición

Durante la misma transmisión, V aclaró que ha estado asistiendo de manera constante al hospital para someterse a revisiones y recibir tratamiento médico con el fin de controlar la situación. Sin embargo; pese a los medicamentos y la intervención médica, la capacidad de su oído derecho no ha logrado recuperarse por completo.

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