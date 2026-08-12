Ayuntamiento clausura viviendas en Los Tamarindos por incumplimientos de seguridad

La acumulación de material, un vehículo que impedía el paso de maquinaria y presuntos incumplimientos a normas de seguridad e higiene laboral fueron los motivos que llevaron al Ayuntamiento de Campeche a realizar una clausura preventiva en las viviendas del fraccionamiento Los Tamarindos.

Reconoció el titular de la Secretaría de Protección Civil de Campeche, Anuar Dager Granja, quien explicó que la inspección fue realizada el 3 de agosto por la Dirección de Protección Civil Municipal.

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De acuerdo con la información recibida por la dependencia estatal, las observaciones detectadas durante la revisión ya fueron subsanadas. Sin embargo, hasta el 12 de agosto el Ayuntamiento aún no había realizado una reinspección para verificar que las irregularidades fueran corregidas.

Dager Granja señaló que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) informó que el proyecto cuenta con un programa interno de Protección Civil, capacitación de brigadas y señalización para atender posibles emergencias.

Además, indicó que existen obras complementarias pendientes, entre ellas un muro de contención para proteger las viviendas ubicadas en las inmediaciones del terreno, para cuya construcción el Gobierno del Estado ya cuenta con recursos.

La Secretaría de Protección Civil recibió una solicitud para verificar el cumplimiento del programa interno y las medidas de seguridad implementadas en el lugar. Por ello, realizará un análisis jurídico para determinar si puede intervenir directamente o si corresponde al Ayuntamiento efectuar primero la reinspección.

El funcionario reiteró que estos proyectos deben cumplir con toda la normatividad en materia de construcción y seguridad, particularmente cuando las obras