Ondas tropicales frenan la pesca en Yucatán: mal tiempo obliga a resguardar las lanchas

La actividad de la flota ribereña permanece paralizada en diversos puertos de esta parte de Yucatán, debido a los efectos de los fenómenos naturales que se mantienen bajo vigilancia meteorológica en la región.

La captura de pulpo, langosta y otras especies de escama tuvo que ser nuevamente interrumpida, mientras los pescadores permanecen atentos a las condiciones del tiempo y esperan que mejoren para regresar a sus labores en el mar.

El pescador Juan Canché explicó que, ante la presencia de estos sistemas meteorológicos, no existe certeza sobre cuándo podrán reanudarse las actividades, pues todo dependerá de la evolución y trayectoria de los fenómenos. Por ello, las embarcaciones fueron fondeadas y colocadas en resguardo en los diferentes puertos de abrigo, como medida preventiva.

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Señaló que durante la temporada de huracanes es común que las labores pesqueras sufran interrupciones, debido a las condiciones adversas que pueden presentarse en el mar. Aunque esta situación representa un nuevo golpe para el sector, también podría generar un efecto favorable en la actividad comercial.

El hombre de mar consideró que, una vez que los fenómenos naturales hayan pasado, las condiciones podrían favorecer una recuperación de la pesca, particularmente ante los bajos niveles que se han registrado durante fechas recientes.

Sin embargo, recalcó que los ribereños deberán esperar a que existan condiciones seguras antes de zarpar.

Mientras tanto, las autoridades y especialistas mantienen vigilancia permanente sobre varios sistemas que se desplazan en el Atlántico y que son monitoreados por su posible evolución.

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De acuerdo con la información meteorológica disponible, una zona de baja presión localizada al Este, a unos 5 mil 500 kilómetros de los límites del estado de Yucatán, presenta actualmente un 80 por ciento de potencial para desarrollo ciclónico. Los pronósticos señalaron que durante los siguientes dos días podría dar origen a un sistema tropical.

Los modelos meteorológicos más recientes muestran una tendencia de desplazamiento hacia el Oeste, razón por la cual se mantiene un monitoreo constante de su evolución y posible trayectoria.

Otro de los sistemas bajo observación es una zona de baja presión ubicada al Este-Noreste de las Bermudas, que presenta un potencial moderado para desarrollo ciclónico.

Ante este panorama, los pescadores del litoral Oriente permanecen atentos a los avisos meteorológicos y a las condiciones del mar. La prioridad, señalaron, es evitar riesgos innecesarios y mantener las embarcaciones protegidas mientras persistan las condiciones desfavorables.

La pausa representa una afectación económica para quienes dependen de la pesca, pero también constituye una medida necesaria para proteger la integridad de los hombres de mar.