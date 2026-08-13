Presidenta de México aclara suspensión de líneas telefónicas no registradas: busca frenar extorsiones y fraudes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió este jueves 13 de agosto el registro obligatorio de líneas telefónicas y aseguró que la medida tiene como objetivo principal reducir los casos de extorsión y fraude cometidos mediante llamadas.

Durante su conferencia mañanera desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que las líneas que eventualmente sean suspendidas por no completar el registro podrán recuperar el servicio una vez que sus usuarios cumplan con el procedimiento correspondiente.

Sheinbaum sostuvo que una de las principales dificultades que enfrentan las autoridades al investigar extorsiones es que muchos números telefónicos no están vinculados con una persona identificable, particularmente cuando se trata de tarjetas SIM adquiridas en establecimientos comerciales.

¿Por qué deben registrarse las líneas telefónicas en México?

La presidenta explicó que una parte importante de las extorsiones denunciadas en México se realiza por teléfono. Según señaló durante la conferencia, alrededor de 80 por ciento de estos casos tienen origen telefónico.

El problema, detalló, surge cuando una víctima denuncia el número desde el que recibió una amenaza y las autoridades solicitan información a las compañías telefónicas, pero no existe un registro que permita conocer quién adquirió la tarjeta SIM.

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Sheinbaum agregó que una situación similar ocurre con los fraudes bancarios realizados mediante llamadas en las que delincuentes se hacen pasar por instituciones financieras para obtener datos personales.

¿El Gobierno tendrá acceso al registro de los usuarios?

La mandataria rechazó que el objetivo sea utilizar la información para vigilar a los ciudadanos.

Explicó que los datos permanecerán bajo resguardo de las compañías telefónicas y que las autoridades únicamente podrían solicitar información asociada a un número dentro de una investigación y conforme a los procedimientos legales correspondientes.

Según Sheinbaum, vincular cada línea con una identidad dificultará que presuntos delincuentes compren múltiples tarjetas SIM para utilizarlas y desecharlas después de cometer extorsiones.

¿Habrá prórroga para registrar las líneas telefónicas?

Al ser cuestionada sobre una eventual ampliación del plazo, Sheinbaum señaló que esa determinación corresponde a la Comisión de Telecomunicaciones y evitó confirmar una nueva prórroga.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que el registro de líneas celulares es una medida preventiva clave frente a la extorsión y el fraude telefónico, delitos que afectan al país y que ocurren en un 80% por llamada. Detalló que es una acción de cuidado colectivo… pic.twitter.com/Wq3OttOIJo — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 13, 2026

Se le planteó que alrededor de 8.7 millones de líneas podrían encontrarse pendientes de registro, aunque la presidenta indicó que incluso las compañías desconocen si todas ellas permanecen activas.

Sheinbaum adelantó que solicitará a la autoridad responsable del proceso que informe con mayor detalle antes de que venza el plazo.

La presidenta insistió en que el registro debe entenderse como una medida preventiva y de colaboración entre usuarios, empresas y autoridades para dificultar la extorsión telefónica y facilitar las investigaciones cuando se cometa un delito.

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