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Joven de 21 años muere tras cuadro epiléptico en Campeche

Una joven de 21 años falleció tras sufrir un cuadro epiléptico; familiares la trasladaron a la Cruz Roja de Campeche, donde confirmaron su muerte.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

13 de ago de 2026

1 min

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Cuadro epiléptico cobra la vida de mujer
Cuadro epiléptico cobra la vida de mujer

Una mujer de 21 años murió luego de presentar un cuadro epiléptico mientras se encontraba con sus familiares, quienes la trasladaron en un vehículo particular hasta la delegación de la Cruz Roja, sitio donde solo confirmaron la muerte.

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Ante el alarmante hecho, la familia llevó a la víctima hasta la delegación situada en villas de Ah Kim Pech sobre la avenida Campeche, cuyos paramédicos le brindaron los primeros auxilios, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento.

Elementos policiacos acudieron al lugar, acordonaron el área y posteriormente el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.

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