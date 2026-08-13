Amenaza posible ciclón tropical; mantienen vigilancia en Campeche

La Secretaría de Protección Civil de Campeche (Seprocicam) mantiene bajo vigilancia una zona de inestabilidad próxima al mar Caribe, debido a que registra 80 por ciento de probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante los próximos días. No descartan sea riesgo para el territorio campechano.

El meteorólogo de la dependencia, Hugo Villa Obregón, explicó que este sistema es uno de los dos fenómenos monitoreados actualmente en el Atlántico tropical, luego de que ambos surgieran en las inmediaciones de las costas de África. Detalló que la zona más cercana al Caribe presenta el mayor potencial ciclónico, por lo que se mantiene especial atención a su evolución y posible trayectoria.

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Precisó que, aunque existe una alta posibilidad de que esta perturbación evolucione a ciclón tropical, todavía no es posible determinar si representará algún peligro para Campeche a mediano plazo, pues deberá recorrer una amplia extensión de aguas cálidas antes de aproximarse a la región. En el corto plazo, insistió, no existe riesgo para la Entidad.

Villa Obregón informó además que Seprocicam monitorea la tormenta tropical “Cristóbal”, formada apenas unas horas atrás en el Atlántico norte, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Aclaró que el sistema se encuentra a más de 4 mil 500 kilómetros del territorio nacional y continúa alejándose del continente americano, por lo que no representa peligro para México.

A estos fenómenos se suma otra zona de inestabilidad localizada en el Atlántico tropical, cuyo potencial de desarrollo ciclónico oscila entre 10 y 20 por ciento, aunque también se encuentra muy distante de las costas mexicanas.

En el ámbito local, el meteorólogo advirtió que continuarán las lluvias debido a la influencia de una vaguada y de la Onda Tropical 26, que cruza la península de Yucatán y favorecerá precipitaciones importantes en Campeche. Se esperan acumulados relevantes principalmente en los municipios de la costa, acompañados de rachas de viento, actividad eléctrica y chubascos, por lo que Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones.

La recomendación es evitar exponerse cuando las lluvias se aproximen y permanecer bajo resguardo hasta que disminuyan sus efectos. Aunque para mañana podría reducirse ligeramente la cobertura de precipitaciones, todavía podrían registrarse chubascos aislados.

La Seprocicam reiteró que mantiene vigilancia continua sobre los sistemas tropicales durante toda la temporada de ciclones, independientemente de que finalmente evolucionen o no a tormentas o huracanes.