Estados Unidos reanuda actividades oficiales en Michoacán tras medidas de seguridad; embajador Ron Johnson reconoce cooperación con México

El Gobierno de Estados Unidos reanudó por completo sus actividades oficiales en Michoacán a partir de este jueves 13 de agosto, luego de evaluar las condiciones de seguridad y las medidas implementadas por las autoridades mexicanas.

El anuncio fue realizado por el embajador estadounidense en México, Ron Johnson, mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, en el que destacó la colaboración entre ambos gobiernos para retomar las operaciones en la entidad.

De acuerdo con el diplomático, la decisión se tomó después de revisar las condiciones sobre el terreno y considerar las acciones de seguridad aplicadas por el Gobierno de México en Michoacán.

¿Por qué Estados Unidos reanudó sus actividades en Michoacán?

Johnson explicó que la reactivación fue posible gracias a las medidas adoptadas por las autoridades mexicanas y a la coordinación entre ambos países.

El embajador reconoció particularmente al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México por las acciones emprendidas para facilitar el regreso completo de las actividades estadounidenses.

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También señaló que Estados Unidos continuará vigilando las condiciones de seguridad en Michoacán y modificará sus operaciones en caso de que sea necesario.

“La prioridad sigue siendo la seguridad del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán”, señala el posicionamiento difundido por la Embajada.

Ron Johnson destaca cooperación entre Trump y Sheinbaum

En el comunicado, el embajador calificó la reanudación como un resultado de la cooperación impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Johnson sostuvo que la coordinación bilateral permite fortalecer la seguridad, además de proteger actividades económicas relevantes para ambas naciones.

Entre los sectores mencionados se encuentran la producción de alimentos, las cadenas de suministro y el comercio legítimo, áreas con una fuerte vinculación entre México y Estados Unidos.

La Cooperación entre los Estados Unidos y México da Resultados: Reanudación Total de las Actividades del Gobierno de los EE. UU. en Michoacánhttps://t.co/pX2CQMDJYr pic.twitter.com/i2Xa58f3fG — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 13, 2026

Estados Unidos mantendrá vigilancia sobre la seguridad en Michoacán

Aunque las operaciones oficiales fueron reanudadas totalmente, la representación diplomática estadounidense aclaró que continuará evaluando de manera permanente las condiciones de seguridad en el estado.

El Gobierno de Estados Unidos podrá ajustar nuevamente sus actividades dependiendo de la evolución de la situación.

Johnson afirmó que el resultado envía un mensaje sobre la importancia de la cooperación bilateral y aseguró que el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos puede generar avances en materia de seguridad y prosperidad para ambos países.

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