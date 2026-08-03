Gala Montes habla sobre los rumores de supuesto consumo de sustancias: “¿Y si sí qué?”

Durante este lunes, Gala Montes reaccionó ante los medios de comunicación sobre las recientes insinuaciones de su hermana, Eva Montes, quién ha asegurado que Gala tiene problemas de adicción. Estos comentarios ocurren en el marco del distanciamiento mediático que la familia ha mantenido en las últimas semanas.

Fue en un encuentro con los medios de comunicación, la actriz y cantante fue cuestionada por los señalamientos de su hermana. Ante los cuestionamientos; la exparticipante de La Casa de los Famosos México expresó su descontento por estas acusaciones realizadas por su familiar.

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¿Qué dijo Gala Montes sobre las acusaciones de problemas de adicción?

La polémica resurgió luego de que Eva fuera cuestionada por la prensa sobre si su hermana enfrentaba problemas con el consumo de sustancias. Aunque evitó dar una afirmación tajante, la influencer comentó: “Desconozco, bebé, pero lo que se ve no se juzga”, siendo esto interpretado como un comentario ambiguo que avivó las dudas sobre la actriz.

Al ser encarada por los reporteros sobre los comentarios de su hermana, Gala Montes respondió de forma contundente defendiendo su autonomía personal: “¿Y si sí qué? ¿Y si sí qué? Pues es mi cuerpo, ¿no? O sea, yo me puedo meter lo que yo quiera”. Con esta postura, la intérprete desestimó dar explicaciones públicas sobre su vida privada.

Tras esto; Gala fue cuestionada sobre en vínculo con su hermana, y referente a este tema, la cantante dejó claro que prefiere mantenerse alejada para proteger su propio entorno. Aunque afirmó que le sigue teniendo cariño a Eva, puntualizó que por ahora no desea continuar con la dinámica destructiva ni mantenerla cercana en su rutina diaria.

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