Arcángel regresa a la CDMX y busca hacer las paces con México después de la polémica que provocó en España

Meses después de generar una ola de críticas por sus declaraciones sobre la Conquista, Arcángel volvió a abordar el tema durante su presentación en la Ciudad de México. El cantante puertorriqueño aprovechó su encuentro con sus seguidores para referirse nuevamente a la controversia que involucró a México.

El artista se encuentra en territorio mexicano como parte de La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario, con conciertos programados en el Palacio de los Deportes los días 13 y 14 de agosto.

¿Qué dijo Arcángel que provocó críticas?

El origen de la controversia se remonta a mayo, cuando el intérprete se presentó en Madrid, España, y habló sobre el debate relacionado con las disculpas que ese país debería ofrecer por los hechos ocurridos durante la Conquista.

Durante aquella intervención, Arcángel destacó algunos elementos de la herencia española presentes en América Latina, entre ellos el idioma, las calles, las escuelas y las iglesias. Sus palabras fueron recibidas con molestia por numerosos usuarios, quienes consideraron que su postura restaba importancia a la violencia y al sufrimiento padecido por los pueblos originarios.

La discusión adquirió especial fuerza en México, donde surgieron críticas contra el cantante y llamados en redes sociales a no acudir a sus conciertos ni consumir su música.

Hace unos días un puertoriqueño llamado Arcángel ( creo que sólo en su casa lo conocen) hablando mal de México, pero el muy cobarde ignorante no tuvo el valor de decirlo abiertamente.



Bueno, para ésos que siguen pensando que los españoles vinieron a México a "civilizar" a… pic.twitter.com/KkQdLDphOw — 𝕭𝖗𝖊𝖓𝖓🖤🤍 (@Brenn0505) May 15, 2026

Arcángel ya había dado una explicación

Frente a la reacción que provocaron sus declaraciones, el cantante recurrió anteriormente a sus redes sociales para aclarar que no buscaba ofender a Latinoamérica ni a los pueblos originarios.

El reguetonero sostuvo que siente cariño tanto por Latinoamérica como por España y señaló que reconocer la influencia española en la región no implicaba desconocer los abusos y el sufrimiento relacionados con la colonización.

A pesar de aquella explicación, el tema continuó generando comentarios y críticas durante varias semanas. Incluso hubo internautas que manifestaron su rechazo a que Arcángel regresara a presentarse en México.

Una nueva referencia durante su concierto

Ahora, con el inicio de sus presentaciones en la Ciudad de México, el artista decidió volver a mencionar el conflicto y dirigió un mensaje al público mexicano, en un momento que rápidamente llamó la atención debido a los antecedentes de la polémica.

La nueva referencia ocurre precisamente durante su regreso a un país donde sus declaraciones provocaron una de las mayores reacciones en redes sociales. Con ello, Arcángel vuelve a colocar sobre el escenario el tema que comenzó durante su concierto en España.

Arcángel volvió a hablar de México durante su concierto, después de la polémica que desató en España por sus comentarios sobre nuestro país. 🇲🇽👀 ¿Qué opinas de lo que dijo? pic.twitter.com/rZfWiCwmYV — EstiloDF (@EstiloDF) August 14, 2026

Lo que inicialmente fue un comentario sobre la Conquista terminó convirtiéndose en una controversia internacional para el cantante, quien meses después continúa explicando su postura y buscando dejar atrás las críticas que surgieron a raíz de sus palabras.