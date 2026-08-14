Viernes violento en Cancún: Sujetos armados balean a un hombre en la SM 67

Sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones en contra de un masculino en las inmediaciones de la Supermanzana 67 manzana 9 de Cancún.

El lesionado fue valorado por paramédicos y posteriormente trasladado a las inmediaciones del hospital general Jesús Kumate Rodríguez donde se reporta su estado de salud es delicado derivado a las lesiones que recibió.

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La zona fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano, la Policía Municipal y posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado y peritos criminalistas quienes realizaron el embalaje de los casquillos percutidos y posteriormente las investigaciones correspondientes.

De los presuntos atacantes no se reportaron detenciones tras este violento hecho que se trataría del segundo ataque armado en la zona en lo que va del mes