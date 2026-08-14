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Quintana Roo / Sucesos

Viernes violento en Cancún: Sujetos armados balean a un hombre en la SM 67

El hombre fue trasladado al Hospital General Jesús Kumate Rodríguez, donde se reportó delicado por las lesiones que sufrió.

Por Redacción Por Esto!

14 de ago de 2026

1 min

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La zona fue acordonada por elementos de seguridad tras el ataque a balazos
La zona fue acordonada por elementos de seguridad tras el ataque a balazos / Erick Díaz

Sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones en contra de un masculino en las inmediaciones de la Supermanzana 67 manzana 9 de Cancún.

El lesionado fue valorado por paramédicos y posteriormente trasladado a las inmediaciones del hospital general Jesús Kumate Rodríguez donde se reporta su estado de salud es delicado derivado a las lesiones que recibió.

Autoridades activaron el Código Rojo a la altura del residencial Aqua

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La zona fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano, la Policía Municipal y posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado y peritos criminalistas quienes realizaron el embalaje de los casquillos percutidos y posteriormente las investigaciones correspondientes.

De los presuntos atacantes no se reportaron detenciones tras este violento hecho que se trataría del segundo ataque armado en la zona en lo que va del mes

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