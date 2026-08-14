Incendios forestales en Alemania ponen en alerta a varias regiones; Merz agradece labor de equipos de emergencia

Alemania enfrenta una serie de incendios forestales activos en distintas regiones del país, entre ellos uno de gran magnitud en Hürtgenwald, en Renania del Norte-Westfalia, donde las llamas avanzaron hasta situarse a pocos cientos de metros de una localidad.

El canciller alemán, Friedrich Merz, informó que se mantiene al tanto de la situación y agradeció públicamente el trabajo de los equipos de emergencia desplegados para combatir el fuego.

El mandatario destacó la participación de bomberos, policías y elementos de la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanas, quienes apoyan en distintas zonas donde las condiciones han obligado a reforzar las tareas de contención.

¿Dónde se registra uno de los incendios más graves en Alemania?

Uno de los principales focos se localiza cerca de Hürtgenwald-Gey, en Renania del Norte-Westfalia.

En la zona trabajan alrededor de 300 efectivos de emergencia, incluidos 25 soldados de la Bundeswehr. Las Fuerzas Armadas también desplegaron dos vehículos blindados para abrir cortafuegos y enviaron dos helicópteros especializados en extinción de incendios.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál fue la causa que originó el fuego.

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¿Qué tan grande es el incendio de Hürtgenwald?

Autoridades locales estiman que alrededor de 300 hectáreas de bosque podrían estar afectadas, equivalentes a unos tres millones de metros cuadrados.

La cifra todavía no ha sido confirmada completamente por las autoridades forestales. Sin embargo, de comprobarse, el incendio tendría proporciones históricas para Renania del Norte-Westfalia.

Como referencia, durante todo 2025 se contabilizaron 51.7 hectáreas de bosque afectadas por incendios en ese estado, por lo que el siniestro actual podría superar ampliamente el registro acumulado del año anterior.

In vielen Teilen des Landes wüten Waldbrände. Ich werde über die Entwicklung laufend unterrichtet. Wo immer möglich, leisten Bundespolizei und Bundeswehr Hilfe. Ich danke allen Einsatzkräften für ihren unermüdlichen und oft bis zur Erschöpfung reichenden Einsatz. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 14, 2026

Humo provoca alertas en Bonn y otros distritos

El avance del incendio también ha generado columnas de humo y residuos de ceniza que alcanzan zonas más alejadas.

Las autoridades del distrito de Rhein-Sieg emitieron una alerta por posibles riesgos a la salud y recomendaron a la población cerrar puertas y ventanas, además de apagar sistemas de ventilación y aire acondicionado.

Großfeuer im #Hürtgenwald



Aussicht von meinem Badezimmerfenster 1:50 Uhr, 14.8.2026



Großes Dankeschön an alle Einsatzkräfte der Feuerwehr 🧯 🚒 & den anderen Einsatzkräften 🖐🏻

(Wegen Überbelichtung habe ich das Inhalt zur besseren Ansicht optimiert) pic.twitter.com/sTamHPuBtK — Aʅҽx Cσϝϝҽҽ©⚕️☕️(NotQuiet) (@alex_nman) August 14, 2026

Advertencias similares fueron emitidas en Bonn, donde residentes recibieron notificaciones en sus teléfonos móviles por la presencia de olor a quemado, humo y partículas de hollín en el ambiente.

Merz aseguró que la Policía Federal y la Bundeswehr seguirán prestando apoyo mientras sea necesario, en momentos en que los equipos de emergencia continúan trabajando para evitar que las llamas alcancen zonas habitadas.

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