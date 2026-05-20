Arcángel enfrenta llamado a boicot en México, luego de sus declaraciones sobre la conquista

Desde hace varios días, el cantante Arcángel se vio envuelto en una fuerte polémica, pues se dio a conocer que durante una de sus presentaciones en Madrid, decidió arremeter en contra de nuestro país.

Esto no fue muy bien recibido, ni por sus seguidores, ni por los mexicanos en general, quienes no dudaron en hacerse presente en redes sociales en donde han llamado a un boicot en sus presentaciones.

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¿Qué ha pasado con Arcángel?

Durante uno de sus conciertos, Arcángel defendió el legado de la colonización y rechazó las exigencias de disculpas históricas por los abusos cometidos durante la conquista.

“Éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer. ¿Qué se robaron el oro?, ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? No hay que pedir disculpas a nadie”

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Las redes sociales reaccionan a las palabras y Arcángel pide disculpas

Estas palabras de manera inmediata se hicieron virales y comenzaron a circular algunos videos en donde pedían una cancelación de su música y sus próximas presentaciones.

Ante la ola de comentarios que comenzó a recibir por medio de su cuenta oficial de Instagram, Arcángel decidió explicar el contexto y ofreció una disculpa.

“Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios. Amo Latinoamérica y también amo España, porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy”

Agregó que reconocer la influencia cultural española, no quiere decir que se debe de ignorar el sufrimiento que se provocó por la conquista.

“Creo que podemos entender las dos cosas: el legado cultural que quedó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas”

Sin embargo, esto no fue suficiente, pues muchos le pidieron que no se volviera presentar en México:

“No eres bienvenido en México”, “¡Vivan los pueblos indígenas!” y “Persona non grata”

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