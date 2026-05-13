Arcángel defiende a España por conquista de América: “Nosotros éramos indios”

El cantante puertorriqueño Arcángel se ha convertido en el centro de una intensa polémica internacional tras sus recientes declaraciones durante un concierto en Madrid. El artista aprovechó su presentación en el WiZink Center, como parte de su gira mundial, para expresar una postura respecto al legado de España en América.

El músico pausó su concierto del 8va Maravilla World Tour para compartir su opinión respecto al impactó de Europa en los diversos pueblos de América. Este discurso generó gran revuelo en redes sociales, principalmente entre la comunidad latinoamericana que mostró su inconformidad por sus palabras.

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¿Cómo defendió Arcángel a España por la conquista de América?

Durante una pausa en su show, Austin Santos (nombre real del artista) arremetió contra quienes exigen que España pida disculpas por la conquista de América. Con su estilo directo y provocador, Arcángel cuestionó la narrativa del "robo del oro" y defendió los aportes infraestructurales y culturales de la época colonial.

"¿Los que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América? ¿Y esa estupidez? ¿En qué mundo tú vives?", exclamó el cantante ante miles de asistentes que se encontraban en el recinto. Sin embargo; uno de los puntos que más revuelo causó fue su afirmación sobre la identidad y el progreso.

Arcángel dijo que España no tiene que pedirle perdón a ningún país latinoamericano. pic.twitter.com/m6dxv5bo5j — Molusco (@Moluskein) May 12, 2026

Arcángel señaló que, antes de la llegada de los españoles, los habitantes del continente "eran indios" y que la colonización trajo consigo la educación y la estructura social actual. El músico mencionó específicamente la construcción de calles, escuelas e iglesias como la base de la educación moderna en la región.

Reacción de los usuarios ante las palabras de Arcángel

Mientras que una parte del público madrileño lo ovacionó al grito de "España, España", las redes sociales en el continente americano se inundaron de críticas. Y es que las declaraciones llegan en un momento de particular sensibilidad pues desde hace tiempo se ha debatido sobre el perdón histórico entre España y diversos países de América Latina.

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Los latinoamericanos señalaron que su visión ignora la complejidad de los abusos cometidos durante la época colonial, calificando su discurso como simplista o desinformado. Por su parte, Arcángel se mantuvo firme, cerrando su intervención con un: "No hay que pedirle disculpas a nadie".

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