La Casa de los Famosos México: Por este motivo Imelda Tuñón habría quedado fuera del reality

Los reality shows se han convertido en una parte fundamental de las plataformas de entretenimiento, donde diferentes personalidades conviven en distintas condiciones a lo largo del día, uno de los favoritos es ‘La Casa de los Famosos México’.

Sin embargo, no todos los famosos tienen la oportunidad de participar, aunque tengan muchas ganas de hacerlo, tal es el caso de Imelda Garza Tuñón, quien habría sido una de las candidatas para la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, pero fue rechazada por una razón muy alarmante.

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¿Por qué Imelda Tuñón no entro a ‘La Casa de los Famosos México’?

Recordemos que hace dos semanas se dio inicio a la cuarta temporada del reality, el cual cuenta con personalidades como Karina Torres, Cynthia Klitbo, Yahir, Ximena Herrera, solo por mencionar algunos

Pero se ha revelado que Imelda Tuñón no pudo ingresar al reality, aunque al principio se llegó a especular que todo había sido por el problema legal que tiene con Maribel Guardia por la custodia de su hijo.

Fue el periodista, Gabriel Cuevas quien dio a conocer las verdaderas razones por las cuales no fue aceptada.

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Además, se menciona que habría sido rechazada para formar parte de ‘La Granja VIP’, debido al pleito legal que sostiene con Maribel Guardia y las otras demandas que tiene en su contra, entre ellas la de José Manuel Figueroa.

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