Convocan a escuelas para participar en el Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre en Mérida

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) abrió la convocatoria para que instituciones educativas públicas y privadas de Mérida participen en el Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre de 2026.

El desfile se realizará el miércoles 16 de septiembre a las 8:00 horas. El recorrido comenzará en el remate del Paseo de Montejo y concluirá en el Parque de San Juan, sobre la calle 69 entre 62 y 64. La convocatoria contempla concursos de Banda de Guerra, Escolta de Bandera y Contingente Escolar.

¿Quiénes pueden participar en el desfile de Mérida?

La convocatoria está dirigida a instituciones educativas públicas y privadas del municipio de Mérida incorporadas a la Segey, específicamente de los niveles de Educación Secundaria, Media Superior y Superior. Las categorías de participación son:

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Educación Secundaria.

Educación Media Superior y Superior.

En cada categoría se podrá competir en las modalidades de Banda de Guerra, Escolta de Bandera y Contingente Escolar. Los participantes deberán ser alumnos regulares del mismo plantel y pertenecer al mismo nivel educativo.

¿Cuándo y cómo inscribirse?

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan en línea a través del sitio de eventos cívicos de la Secretaría de Educación de Yucatán.

Antes de completar el registro, los interesados deberán solicitar un usuario y contraseña mediante el correo dptodeporteescolar@gmail.com.

El registro permanecerá abierto hasta el viernes 4 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas, por lo que las escuelas interesadas deberán completar el procedimiento antes de ese plazo.

En la modalidad de Banda de Guerra se evaluarán aspectos como la uniformidad del paso, orden de formación, marcialidad, cumplimiento de órdenes, presentación, ejecución de los toques, manejo de instrumentos, disciplina y puntualidad.

Cada banda deberá estar integrada por un sargento y entre 12 y 24 elementos, sin cantidades intermedias, con paridad entre tambores y cornetas.

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En el caso de las Escoltas de Bandera, se calificará la formación reglamentaria de seis integrantes, marcialidad, uniformidad, porte, paso, puntualidad y cumplimiento de los fundamentos reglamentarios.

Para los Contingentes Escolares, se establece una integración de 36 alumnos, distribuidos en seis elementos de frente. Además, el personal docente responsable y sus auxiliares deberán portar vestimenta blanca, sin logotipos ajenos a la escuela que representan.

¿Cuánto dinero recibirán los ganadores?

La convocatoria establece premios económicos para el primer lugar de cada modalidad y categoría, siempre que participen al menos cinco instituciones por modalidad y se cumplan los criterios de evaluación. Los premios son:

Banda de Guerra: 9 mil pesos.

9 mil pesos. Escolta de Bandera: 8 mil pesos.

8 mil pesos. Contingente Escolar: 11 mil pesos.

El jurado estará integrado por un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional y dos docentes de la Dirección de Educación Física de la Segey, quienes estarán ubicados en cinco puestos de control durante el recorrido. El fallo será inapelable.