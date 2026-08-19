Onda Tropical 29 provocará más lluvias y tormentas en Campeche

Con más lluvias y tormentas, la Onda Tropical 29 llega a Campeche y al resto de la península de Yucatán, donde prevalecerán altas temperaturas durante las mañanas.

Ante estas condiciones, autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seprocicam) recomendaron a la población extremar precauciones por el incremento del potencial de lluvias durante las próximas horas.

Se esperan precipitaciones en Hopelchén, Calakmul, Escárcega y Candelaria, así como nubosidad convectiva en el oriente de Campeche y Champotón.

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La Onda Tropical 29 mantendrá condiciones meteorológicas adversas en la península a partir de este martes, con tormentas eléctricas muy fuertes, acompañadas de turbonadas y la posibilidad de caída de granizo aislado. Existe riesgo de encharcamientos e inundaciones en áreas vulnerables.

Las temperaturas calurosas se mantendrán principalmente durante la mañana y parte de la tarde. En Campeche, Seybaplaya, Champotón, Escárcega y Candelaria se registraron máximas de hasta 38 grados Celsius y mínimas de entre 22 y 23 grados. En Calkiní, Tenabo, Dzitbalché, Hecelchakán y Carmen, el termómetro alcanzó 37 grados y mínimas de 23 a 25 grados. En Hopelchén y Calakmul, las máximas fueron de 36 grados y las mínimas de 22 grados.

Para el Estado se pronostican tormentas muy fuertes dispersas, con acumulados de lluvia de entre 50 y 75 milímetros. Las temperaturas máximas se mantendrán entre 31 y 35 grados Celsius, mientras que las mínimas oscilarán entre 22 y 26 grados.

Estas condiciones estarán acompañadas de vientos del este-noreste, con velocidades de 10 a 35 km/h, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles afectaciones por lluvias, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento.