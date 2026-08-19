Conoce las seis casonas de Mérida que te harán sentir en Europa sin salir de Yucatán

Mérida es reconocida por su riqueza cultural, gastronómica e histórica, pero también destaca por la arquitectura que adorna sus calles. En el Centro Histórico y, especialmente, a lo largo del Paseo de Montejo, todavía se pueden admirar grandes casonas y palacetes que reflejan la influencia europea que llegó a Yucatán durante el auge de la industria henequenera.

Si recorres algunas de las principales avenidas de la capital yucateca, podrás encontrarte con construcciones que, por sus fachadas, columnas, detalles ornamentales y dimensiones, recuerdan por momentos a distintas ciudades de Europa.

Mérida ofrece recorridos guiados gratuitos por su Centro Histórico / Por Esto!

Muchas de estas propiedades fueron levantadas por familias de gran poder económico que buscaron trasladar a Mérida el lujo y la arquitectura que conocieron en sus viajes.

¿Por qué la arquitectura de Mérida tiene influencia francesa?

Durante el auge de la producción de henequén, particularmente a finales del siglo XIX y principios del XX, varias familias de empresarios acumularon grandes fortunas. Parte de esa riqueza se reflejó en la construcción de enormes residencias, muchas de ellas inspiradas en las tendencias arquitectónicas que estaban de moda en Europa.

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El Paseo de Montejo, inspirado en los grandes bulevares europeos, se convirtió en uno de los principales escenarios de estas edificaciones. La influencia francesa es especialmente evidente en varios de los palacetes que todavía se conservan en esta zona de Mérida.

El Pinar

Una de las mansiones más llamativas de Mérida es El Pinar, ubicada sobre la calle 60, en las inmediaciones de la Avenida Colón y a pocos pasos del Paseo de Montejo.

El Pinar es una de las casonas más populares de Mérida / Especial

La residencia fue construida a principios del siglo XX y destaca por su arquitectura neorrenacentista francesa, con una fachada monumental y elementos ornamentales que reflejan el gusto de las familias adineradas de aquella época.

Su ubicación permite observar cómo este sector de Mérida concentró algunas de las residencias más suntuosas construidas durante el auge económico de Yucatán.

Quinta Montes Molina

Entre los inmuebles más conocidos del Paseo de Montejo se encuentra la Quinta Montes Molina, anteriormente conocida como Villa Beatriz.

La residencia fue construida en los primeros años del siglo XX por el empresario cubano Aurelio Portuondo y Barceló. Posteriormente, en 1915, pasó a manos de Avelino Montes Linaje, quien contrajo matrimonio con la hija del exgobernador de Yucatán, Olegario Molina.

La Quinta Montes Molina destaca en Paseo de Montejo / Especial

La unión de los apellidos dio origen al nombre con el que actualmente se conoce a esta emblemática propiedad.

Construida en 1908, la Quinta Montes Molina conserva elementos arquitectónicos y decorativos de gran valor histórico. Desde 2006 funciona como museo y es uno de los sitios que permiten conocer de cerca cómo era la vida de las familias de mayor poder económico de Mérida durante aquella época.

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El Minaret

Otra de las construcciones que llaman la atención en Paseo de Montejo es El Minaret, una mansión construida en 1908 por los hermanos Medina Ayora.

El Minaret se ha convertido en un punto obligado de visita en Mérida / Cortesía

El inmueble reúne diferentes influencias arquitectónicas. Aunque el estilo francés tiene una presencia predominante, también sobresalen elementos neoclásicos, como su pórtico con columnas de inspiración jónica.

Uno de sus rasgos más particulares es el alto mirador que corona la residencia, elemento que le aporta una apariencia de inspiración morisca y la distingue de otros palacetes de la zona.

Las Casas Gemelas

Las conocidas como Casas Gemelas son dos de las propiedades más representativas del Paseo de Montejo. Aunque pertenecen a las familias Cámara Zavala y Barbachano Herrero, con el paso del tiempo ambas construcciones se convirtieron en uno de los conjuntos arquitectónicos más reconocibles de Mérida.

Hay perspectivas desde las Casas Gemelas de Mérida que las hacen únicas / Especial

Su diseño tiene una marcada inspiración francesa. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Gustave Umbdenstock, quien también participó en obras realizadas en París.

Las residencias incluso han recibido a integrantes de la familia Kennedy y a miembros de la realeza europea. Actualmente, una de ellas funciona como museo, lo que permite al público conocer parte de la historia y el esplendor de las antiguas familias de Mérida.

Palacio Cantón

En el Paseo de Montejo también se encuentra el Palacio Cantón, una de las construcciones más importantes de la arquitectura histórica de Mérida.

Su edificación comenzó durante la primera década del siglo XX y estuvo vinculada con la familia Cantón Rosado. El proyecto arquitectónico estuvo a cargo del mismo profesional que participó en la construcción del Teatro José Peón Contreras.

El Palacio de Cantón en uno de los museos más visitados de la Península de Yucatán / Especial

El inmueble presenta un estilo ecléctico en el que se combinan elementos de diferentes corrientes, entre ellas influencias del barroco y del clasicismo.

Actualmente, el Palacio Cantón alberga el Museo Regional de Antropología de Yucatán, por lo que además de ser un atractivo arquitectónico, es uno de los espacios culturales más importantes de la capital yucateca.