Clima en Yucatán 6 de octubre: La semana continuará con probables lluvias fuertes este martes

Durante este martes 6 de octubre se mantendrá la probabilidad de lluvias en Yucatán acompañadas de temperaturas calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que debido al ingreso de humedad desde el mar Caribe y golfo de México, aunado a la vaguada térmica característica de la región, se prevé probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

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Además, se mantendrá el ambiente cálido a caluroso durante el día y templado a cálido en la noche, con vientos dominantes del sureste, tornándose del noreste y norte en la jornada vespertina, de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h.

Para este lunes se pronostican #Lluvias intensas a torrenciales en regiones de #Tamaulipas, #SanLuisPotosí, #Querétaro, #Hidalgo, #Puebla, #Veracruz, #Oaxaca, #Chiapas y #Tabasco. Más información en ⬇️ https://t.co/9TaD34gu5a https://t.co/qLCLWAElun — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 5, 2026

En Mérida, la temperatura máxima rondará los 37° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 24° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

En Progreso, se esperan temperaturas de entre 26 y 34° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

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Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 24 y 33° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 24 y 33°.

🌩️¡Consulta el #PronósticoDelTiempo! Revisa las condiciones previstas para el día de hoy, así como para los siguientes tres días para Campeche, #Campeche; Tuxtla Gutiérrez, #Chiapas; #Mérida, #Yucatán y Cancún, #QuintanaRoo. https://t.co/7BVfRHh2ni — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 5, 2026

En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 24 y 36°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles encharcamientos, inundaciones, reducción de visibilidad y rachas de viento.

Las autoridades también pidieron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de cables que hayan caído y conducir con extrema precaución durante las precipitaciones, especialmente en momentos de baja visibilidad.

La recomendación es permanecer atentos a la evolución del pronóstico, ya que las lluvias podrían desplazarse gradualmente por diferentes regiones de Yucatán durante la jornada.