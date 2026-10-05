Claudia Sheinbaum alcanza 72% de aprobación y supera a Trump, Lula y Milei en medición de Mitofsky

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, obtuvo 72 por ciento de aprobación en la edición de septiembre de 2026 del estudio Aprobación de Mandatarios, elaborado por Mitofsky en colaboración con TResearch International, resultado que la coloca con un nivel de respaldo superior al reportado para la mayoría de los gobernantes incluidos en América.

La medición compara a 20 mandatarios del continente y ubica a Nayib Bukele, de El Salvador, con 90 por ciento, mientras Sheinbaum registra 72 por ciento y el primer ministro canadiense Mark Carney, 61 por ciento. El documento clasifica como “muy alta” una aprobación de 60 por ciento o más.

La publicación oficial de Mitofsky también destaca que únicamente Bukele, Sheinbaum y Carney alcanzan esa categoría dentro del continente en el corte de septiembre.x

¿Cómo queda Sheinbaum frente a otros presidentes de América?

El 72 por ciento atribuido a Sheinbaum contrasta con los porcentajes reportados para varios de los mandatarios con mayor peso político y económico de la región.

El estudio registra a Donald Trump, de Estados Unidos, con 40 por ciento de aprobación, mientras que Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, aparece con 32 por ciento. En Argentina, Javier Milei registra 36% por ciento, el mismo porcentaje reportado para José Antonio Kast en Chile.

Noticia Destacada Sheinbaum Pardo acusa a sectores de derecha en EU de buscar intervenir rumbo a elección de 2030

Otros resultados incluidos en la medición son 59 por ciento para Laura Fernández, de Costa Rica; 53 por ciento para Abelardo de la Espriella, de Colombia; 51 por ciento para Luis Abinader, de República Dominicana; 49 por ciento para Keiko Fujimori, de Perú, y 46 por ciento para Santiago Peña, de Paraguay.

En el caso de Norteamérica, el informe muestra una diferencia considerable entre los tres países: México registra 72 por ciento, Canadá 61 por ciento y Estados Unidos 40 por ciento. El promedio regional para América del Norte se sitúa en 58 por ciento, mientras que el promedio general del continente es de 45 por ciento.

Sheinbaum también destaca entre mandatarias incluidas en el estudio

La medición dedica un apartado específico a las mujeres que encabezan gobiernos. Allí aparecen Claudia Sheinbaum con 72 por ciento, Laura Fernández de Costa Rica con 59 por ciento, Sanae Takaichi de Japón con 53 por ciento, Keiko Fujimori de Perú con 49 por ciento, Mette Frederiksen de Dinamarca con 34 por ciento, Giorgia Meloni de Italia con 33 por ciento y Delcy Rodríguez de Venezuela con 26 por ciento.

Mitofsky también clasifica a los gobiernos americanos por orientación política. En ese apartado, Sheinbaum aparece dentro del grupo de izquierda y centroizquierda, junto con Carney, Daniel Ortega, Yamandú Orsi, Lula da Silva, Bernardo Arévalo y Delcy Rodríguez.

En América, solo tres de los 20 mandatarios incluidos superan 60%: Bukele, Sheinbaum y Carney, datos de #RankingMITOFSKY y #TResearch https://t.co/8TigreaHlc — MITOFSKY (@Mitofsky_group) October 5, 2026

¿Cómo debe leerse el ranking de aprobación de Mitofsky?

Los resultados requieren una precisión metodológica importante. No se trata de una sola encuesta levantada simultáneamente con la misma metodología en todos los países.

Mitofsky explica que, junto con TResearch International, recopiló encuestas publicadas por diferentes casas encuestadoras y medios. Las preguntas, fechas de levantamiento y metodologías pueden variar entre países. En los casos de México, El Salvador y Venezuela, los datos fueron obtenidos directamente por los equipos de Mitofsky y TResearch.

Por ello, el 72 por ciento permite dimensionar el nivel de aprobación reportado para Sheinbaum en septiembre de 2026 y contrastarlo con mediciones disponibles de otros mandatarios, pero no implica por sí mismo una evaluación sobre desempeño, resultados de gobierno o preferencias electorales futuras.

El propio reporte advierte que los porcentajes proceden de estudios con características diferentes entre países.

IO