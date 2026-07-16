Masad Al-Tamimi; participante de La Casa de los Famosos habla de las acusaciones de violencia en su contra

El influencer árabe Masad Al-Tamimi fue nombrado como el noveno integrante confirmado de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Su anunció generó gran entusiasmo entre los seguidores del show, sin embargo, también se recordaron las acusaciones de violencia en contra del creador de contenido.

Tras revelarse su participación, los usuarios no tardaron en recordar dichas acusaciones de presunta violencia física y psicológica. Ante el revuelo digital y la polarización de opiniones; el también empresario decidió romper el silencio y hablar de estos temas en una reciente entrevista.

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¿Qué dijo el influencer sobre las acusaciones de violencia en su contra?

En una reciente entrevista para el medio mexicano "Chismecito", Masad Al-Tamimi enfrentó directamente los cuestionamientos sobre los señalamientos de presunta violencia física y psicológica que interpuso su ex pareja, la influencer Melissa Navarro, tras el fin de su relación en 2024.

El influencer aseguró que, tras haber guardado silencio por cerca de dos años con la finalidad de no alimentar la polémica, su ingreso a La Casa de los Famosos México le exige limpiar su nombre y hablar de este tema que lo ha marcado ante los ojos de varios usuarios y parte del público.

"Es mentira, no hubo violencia ni nada y puedo mostrar al mundo esto. Yo no quiero afectar este tema porque es muy importante, muchas mujeres viven violencia y necesitan ayuda...", expresó el creador de contenido ante los cuestionamientos sobre esas presuntas acusaciones.

Tras negar las acusaciones, Al-Tamimi comentó que el trasfondo de la denuncia podría tener fines meramente económicos, señalando que existe una gran diferencia entre quienes verdaderamente necesitan apoyo por violencia y otras situaciones.

¿Cuál es el origen de la polémica con Melissa Navarro?

La relación entre Masad y Melissa Navarro comenzó como un romance que cautivó a millones de usuarios en TikTok a finales de 2023. Sin embargo; la pareja se separó de forma abrupta en diciembre de ese mismo año; meses más tarde, Navarro reveló que había iniciado un proceso legal por presuntas agresiones emocionales y físicas.

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