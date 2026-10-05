El Bogueto aclara la situación sobre su presentación en Veracruz: “Yo di el show completo”

El Bogueto se colocó en el centro de la conversación en redes sociales luego de que se difundieran videos de un altercado durante su presentación en la Feria de Coscomatepec, Veracruz, celebrada el sábado 3 de octubre. En las grabaciones se puede apreciar al artista abandonar su presentación, sin embargo, el cantante ha salido a aclarar los hechos.

Fue en redes sociales que se compartió el momento en que el artista lanzó agua al público como parte de su show, sin embargo, uno de los asistentes devolvió el líquido y tras esto; el cantante dejó la presentación. Ante las críticas, el artista reveló que él completó su presentación correspondiente.

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¿Qué dijo El Bogueto sobre su altercado en un show en Veracruz?

Fue por medio de sus canales oficiales que El Bogueto emitió una declaración para desmentir haber incumplido con su contrato y haber abandonado el show a la mitad. El músico enfatizó en sus canales oficiales: “Yo di mi show, yo di el show completo”, argumentando que su salida ocurrió en los momentos finales del espectáculo.

Durante su pronunciamiento, el músico explicó que su decisión de abandonar el lugar al término de la presentación buscó evitar que la confrontación se convirtiera en un enfrentamiento físico. “¿Qué querían? Que me bajara a darle en su madre para que estuvieran diciendo: 'Ah, ya le pegó'”, cuestionó el artista.

El Bogueto habla sobre su altercado en un show en Veracruz. / Instagram: elbogueto

Finalmente, puntualizó que no es lo mismo recibir agua que otro tipo de agresiones, como el lanzamiento de cerveza, y concluyó que dará vuelta a la página para enfocarse en sus próximos lanzamientos musicales. Los comentarios del artista fueron apoyados por sus seguidores que reconocieron que su reacción fue la más sensata.

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