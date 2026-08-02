Fallece Carlos del Campo; actor de voz que dio vida a C-3PO en ‘Star Wars’ y Slinky de ‘Toy Story’

El mundo del doblaje en México se encuentra de luto tras confirmar el fallecimiento del actor de voz, director y locutor mexicano Carlos del Campo, ocurrido el domingo 2 de agosto de 2026 a los 67 años de edad. El actor dio vida a varios personajes entre los que destacan C-3PO en ‘Star Wars’ y Slinky de ‘Toy Story’.

La confirmación del deceso fue compartida durante este fin de semana por sus familiares y colegas del medio del entretenimiento por medio de mensajes de despedida compartidos en diversas redes sociales. La noticia generó gran sorpresa entre sus seguidores que rápidamente se despidieron del aclamado actor.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Carlos del Campo?

A inicios de 2026 se informó que el actor enfrentaba complicaciones de salud, por lo que decidió mantener en reserva los detalles de su condición y alejarse de las cabinas de grabación. La ausencia de Carlos del Campo generó preocupación entre sus seguidores, especialmente tras confirmar que no participaría en la quinta entrega de ‘Toy Story’.

Con profundo pesar compartimos la noticia de que el actor de voz Carlos del Campo falleció hoy alos 68 años.

Un gran exponente del #doblajemexicano descanse en paz la eterna voz de #c3po pic.twitter.com/1CGYgcxErS — Doblaje Mexicano (@ytadobmex) August 2, 2026

Tras esto, fue durante este domingo que se confirmó el fallecimiento del actor de voz. A pesar de darse a conocer su deceso, la familia de Carlos no ha revelado la causa exacta de su fallecimiento, sin embargo, en redes sociales usuarios y compañeros del medio se despidieron del actor.

Trayectoria de Carlos del Campo; actor de voz

Nacido el 30 de diciembre de 1957 en Ojinaga, Chihuahua, Carlos del Campo construyó una prolífica trayectoria de más de tres décadas en el cine, la televisión, el anime y los videojuegos. Durante su carrera dio vida a varios personajes en diferentes espacios del entretenimiento.

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Entre los trabajos más emblemáticos realizados por el actor, destacan: Slinky en la saga de ‘Toy Story’, C-3PO en diversas producciones de ‘Star Wars’, Peter Pettigrew en la franquicia de ‘Harry Potter’, Gin Ichimaru en el anime ‘Bleach’, Farkas "Bulk" Bulkmeier en las primeras temporadas de ‘Power Rangers’ y Baraka en los videojuegos Mortal Kombat 11 y Mortal Kombat 1.

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