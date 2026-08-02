Resultados Jornada 3 del Apertura 2026: América vuela alto y es líder general del torneo tras derrotar a Santos

El América recuperó este domingo al extremo uruguayo Brian Rodríguez y tomó el liderato del futbol mexicano al golear 3-0 al Santos en el estadio Azteca, por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 que terminó con el triunfo del Toluca por 3-1 sobre el Necaxa.

Con este triunfo, el América en su primer torneo con el entrenador uruguayo Guillermo Almada se hizo del liderato con siete puntos y una diferencia de goles de +4.

El Tijuana, dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu, que el viernes igualó 0-0 con el Atlético San Luis, también tiene siete unidades, pero bajó al segundo lugar con una diferencia de goles de +3.

"Empezamos muy bien los primeros 15 minutos del primer tiempo, después defendimos mal y permitimos algunas situaciones que resolvió Cota (portero), pero corregimos", dijo Almada.

¡Nuestra #ÁguilaDesdeLaCuna hace el tercero del partido! ⚽️🔥



Coco Cárdenas anotando el primero de muchos en su carrera profesional 💙💛 pic.twitter.com/pPTKbzsd8N — Club América (@ClubAmerica) August 3, 2026

"Me gustó más el segundo tiempo, fue más completo, tuvimos mayor intensidad y más precisión, y eso nos dio un volumen de juego mucho mayor ante un rival durísimo", añadió el uruguayo.

El Santos, del entrenador portugués Renato Paiva, acumuló su tercera derrota y quedó en la decimoséptima (penúltima) posición sin unidades y con una diferencia de goles de -5.

Los Guerreros santistas comparten el sótano de la clasificación con los Bravos de Juárez, dirigidos por el también portugués Pedro Caixinha, que tienen una diferencia de goles de -6.

Las Águilas capitalizaron su primera ofensiva al minuto 2. El capitán Henry Martín firmó el 1-0 con un testarazo picado, a pase del lateral derecho Dagoberto Espinoza. A sus 33 años, Martín hizo su primer gol en este torneo.

El centro delantero ha sido duramente cuestionado por la caída de su cuota goleadora. Aquejado por lesiones y bajas de juego, este domingo anotó su cuarto gol en los cuatro torneos más recientes.

Aun así sigue sumando en la tabla de máximos anotadores en la historia del América: es cuarto con 118 goles desde su fichaje en 2018.

Por su lado, el portero Rodolfo Cota se convirtió en figura al protagonizar al menos seis atajadas. Cota, veterano de 39 años, era el guardameta suplente del equipo azulcrema, pero en marzo asumió la titularidad por la ruptura del talón de Aquiles que sufrió Ángel Malagón en la Copa de Campeones de la Concacaf.

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En la segunda mitad, Brian Rodríguez jugó sus primeros minutos en el torneo ya recuperado de un esguince en la rodilla izquierda.

"El Rayito" Rodríguez, mundialista uruguayo en 2026, ingresó al 71' y dos minutos después firmó el 2-0 tras una jugada individual que incluyó un quiebre en el área. Alejandro Cárdenas, delantero novato de 20 años que debutó en este torneo con Almada, hizo el 3-0 al 90' con su primer gol en Primera División.

Necaxa perdió lo invicto

En su visita al estadio Nemesio Diez, el Necaxa sufrió su primera derrota por 3-1 ante el Toluca. Dirigidos por el argentino Antonio Mohamed, los Diablos Rojos del Toluca llegaron a seis puntos y subieron al tercer lugar.

Los Rayos del Necaxa del entrenador uruguayo Martín Varini se quedaron con seis unidades en la octava posición. Iván López adelantó 1-0 al minuto 29 con un tiro cruzado dentro del área. El argentino Julián Carranza hizo el 1-1 para el Necaxa al rematar con el pecho a bocajarro, al 42'.

Al 45'+5, Everardo López se barrió cerca de la línea de meta para darle el 2-1 a los Diablos. El guardameta necaxista Luis Jiménez concedió el 3-1 al 57' cuando un disparo pegó en el travesaño y la pelota pegó en su espalda para terminar en el arco.