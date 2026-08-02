Aldo Rendón estalla contra la producción de LCDLFM previo a la gala de eliminación

Aldo Rendón protagonizó un acalorado momento dentro de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México. El consultor de imagen expresó su descontento contra la producción del programa después de señalar que no tenían preparada su ropa para la ceremonia de gala de la primera eliminación.

Fue mientras los participantes del reality show se preparaban para la primera ceremonia de gala que el stylist arremetió contra el equipo de producción. Los comentarios hechos por Rendón rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, generando gran revuelo entre los usuarios.

Noticia Destacada Filtran quién sería el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026; esta es la lista que circula

¿Qué dijo Aldo Rendón sobre la producción de LCDLFM?

El enfado de Rendón surgió en el área de vestuario a causa de un inconveniente con su atuendo para la gala. El experto en moda se mostró molesto porque el equipo de diseño y vestuario no le arregló una falda que tenía contemplada usar durante la transmisión en vivo de este domingo 2 de agosto.

Visiblemente frustrado por la falta de atención a su vestimenta, Aldo Rendón expresó su descontento ante las cámaras y compañeros: “Estoy harta, ojalá me saquen a mí hoy, ya no voten por mí, ya me quiero ir... estoy esperando para que me arreglen una p**a falda, no me la pudieron arreglar, ¿para qué chi***dos hay equipo?”.

👁️ Aldo Rendón estalló contra producción y dejaron los micrófonos abiertos en el 24/7:



“Estoy harta, ojalá me saquen a mí hoy, ya no voten por mí, ya me quiero ir a la verga, estoy esperando para que me arreglen una puta falda, no me la pudieron arreglar, para qué chingados hay… pic.twitter.com/ieWxnOZyBH — nacho con O (@NachoConO) August 3, 2026

Este incidente ocurrió en un momento de alta presión para el estilista, ya que fue el primer nominado directo de La Casa de los Famosos México. Fue colocado en la placa desde la noche de estreno tras una dinámica en la que Arantza Ruiz atendió el teléfono rojo y debió elegir a un integrante para quedar en riesgo.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal