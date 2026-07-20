Rafael Inclán rompe el silencio y sale en defensa de su primo Alfonso Obregón, señalado de acoso

Hace unos días, se dio a conocer que Alfonso Obregón, se encontraba en medio de una fuerte controversia, debido a unas acusaciones que se hicieron en su contra. Ahora su primo, el también actor Rafael Inclán, habló sobre la polémica que enfrenta su familia.

Recordemos que el actor de doblaje, fue señalado en redes sociales y ya está enfrentando una denuncia penal por presunto abuso sexual y acoso. Ante estos fuertes señalamientos, fue el propio Inclán, quien pidió prudencia ante las investigaciones que se están realizando

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"¿Acoso? Bueno, pero el acoso es también visual, manual o escrito, ¿no? El acoso es de muchas formas. Con la pura mirada te acosan“

Rafael Inclán evita fijar una postura ante la situación de su primo

El comediante mencionó que no cuenta con la información suficiente para poder opinar sobre la situación, pues también afirmó que quiere conocer la versión de su primo.

"Mientras no se sepa, no... Voy a hablar con Alfonso, a ver en qué situación está y así se le puede ayudar“

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Finalizó, detallando que no sabe cómo funcionan los procesos legales y prefiere no especular nada.

"La verdad, no estoy enterado como para no decir cosas que no son ciertas. No sé nada. No nos hemos hablado Alfonso y yo... Pero voy a marcarle a él o a su hermana, a ver quién sabe algo“

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