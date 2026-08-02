Yanet García regresa a La Casa de los Famosos México 2026.

Durante la primera gala de eliminación de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México que se llevó a cabo durante este domingo 2 de agosto, la conductora e influencer Yanet García se convirtió en la primera participante en ser salvada por el público y regresar a la casa más famosa de México.

La cuarta temporada del programa ha llegado a la primera eliminación de algún integrante del famoso reality show. Durante la gala, el público puede salvar a los participantes nominados, siendo en este espacio que la famosa conductora y creadora de contenido fue elegida para quedarse en el programa.

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¿Cómo fue la salvación de Yanet García para LCDLFM?

La popular "Chica del Clima" había quedado en una posición vulnerable tras la primera gala de nominaciones al acumular 16 puntos, convirtiéndose en una de las integrantes más votadas por sus compañeros para abandonar el programa y perder la oportunidad de ganar el premio.

Días antes, la propia Yanet García había expresado que no tenía expectativas y estaba lista para enfrentar cualquier resultado, esto provocó revuelo en redes sociales tras verse en la placa de riesgo junto a Aldo Rendón, Ximena Herrera y Memo Schutz. Sin embargo, la audiencia respondió a su favor a través de las votaciones.

La conductora Galilea Montijo fue la encargada de revelar que Yanet contaba con el respaldo del público para continuar una semana más en la competencia. Al cruzar nuevamente la puerta, fue recibida por el resto de los habitantes, donde las alianzas, estrategias y reacomodos han comenzado.

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