Movilización por incendio en vivienda de la colonia Miguel de la Madrid; un cortocircuito habría originado el siniestro

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia se registró la tarde de este domingo en la colonia Miguel de la Madrid, luego del reporte de un incendio al interior de una vivienda. Afortunadamente, la rápida intervención de los rescatistas evitó que el fuego se propagara al resto del inmueble, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 17-D de la citada colonia, donde vecinos alertaron a los números de emergencia tras observar una gran cantidad de humo saliendo de una casa habitación, lo que hizo temer que las llamas consumieran por completo la propiedad.

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En primera instancia arribaron agentes de la Dirección de Seguridad Pública, quienes confirmaron la emergencia y, al percatarse de la magnitud del humo que emanaba del domicilio, solicitaron el apoyo inmediato de los cuerpos de emergencia.

Minutos después llegaron elementos del grupo Bomberos Tácticos y personal de ECRUMCI, quienes ingresaron al inmueble para combatir el incendio y evitar que las llamas alcanzaran otras áreas de la vivienda o propiedades contiguas.

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Tras varios minutos de labores, los rescatistas lograron sofocar por completo el fuego y controlar la situación. De acuerdo con las primeras inspecciones, el siniestro se originó presuntamente por un cortocircuito cerca de un enfriador y un mueble de madera, lo que provocó el inicio del incendio.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas y las pérdidas materiales fueron menores gracias a la pronta respuesta de las autoridades y cuerpos de auxilio.

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Una vez eliminado cualquier riesgo de reactivación del fuego, los elementos de emergencia realizaron las inspecciones correspondientes, recabaron datos de lo ocurrido y posteriormente se retiraron del lugar, dejando el inmueble fuera de peligro.

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