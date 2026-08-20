Zayn Malik sorprende a sus fanáticos al mostrar su playera de la selección mexicana

El cantante británico Zayn Malik causó revuelo entre sus fanáticos mexicanos al compartir una inesperada serie de fotografías en sus redes sociales. El exintegrante de One Direction sorprendió a todos al posar al aire libre, vistiendo la camiseta negra de la Selección Mexicana de fútbol.

El artista compartió fotografías en sus cuentas oficiales en donde se mostró usando la playera del equipo mexicano tras el Mundial 2026. La publicación rápidamente sorprendió a sus fanáticos latinoamericanos quienes comentaron y mostraron su cariño por mostrar el jersey del equipo.

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¿Cómo fue la foto de Zayn Malik con la playera de la selección mexicana?

Fue en su cuenta oficial de Instagram que Zayn Malik compartió una serie de fotografías, siendo la que más llamó la atención en donde se le ve al aire libre mientras cocinaba elotes en un asador, vistiendo la camiseta negra de la Selección Mexicana; sin embargo, las referencias a la cultura mexicana no terminaron ahí.

En la escena compartida por el intérprete, los seguidores también notaron la presencia de una clásica botella de salsa Valentina sobre la mesa, un detalle que desató de inmediato miles de comentarios y reacciones virales bajo frases como "Zayn, hermano, ya eres mexicano".

Entre los comentarios que más llamaron la atención se encontraba el de la misma Selección Mexicana quien comentó: “Alguien pidió esta señal? No importa, la tomo”. Este comentario junto a otros usuarios mexicanos mostró el cariño y apoyo que tiene el intérprete en México.

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