Titular de la SRE viajará a Corea del Sur para impulsar inversión, tecnología y cooperación entre ambos países

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, realizará una visita de trabajo a Corea del Sur del 23 al 25 de agosto, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La agenda contempla encuentros con funcionarios del gobierno surcoreano, representantes del sector empresarial y especialistas en diplomacia científica, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y abrir nuevas oportunidades de inversión y cooperación.

La Cancillería destacó que la gira también buscará profundizar los vínculos de México con Corea del Sur en áreas como tecnología, educación, cultura e innovación.

¿Con quién se reunirá Roberto Velasco en Corea del Sur?

Entre las reuniones previstas se encuentra un encuentro de trabajo con Cho Hyun, ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur.

Velasco también se reunirá con So Young Kim, vicepresidenta de Relaciones Exteriores del Consejo Asesor del Centro de Diplomacia Científica del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST).

Noticia Destacada SRE activa seguimiento tras sismo de magnitud 7.2 en Perú; ofrece apoyo a mexicanos en Ayacucho

La agenda incluye además una reunión privada con Wi Sung-lac, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Corea del Sur.

Samsung y LG estarán en la agenda de México

Uno de los componentes centrales de la visita será el diálogo con empresas surcoreanas que tienen operaciones en México.

El canciller sostendrá encuentros con ejecutivos de compañías instaladas en territorio mexicano, además de reuniones específicas con Namkoong Hong, presidente y CEO de Samsung E&A, y con Ko Yunju, presidente del Centro de Estrategia Global de LG.

La intención es fortalecer la relación económica y explorar nuevas posibilidades de inversión entre ambos países.

México busca ampliar cooperación en tecnología y educación

La SRE señaló que la visita servirá para identificar nuevas áreas de colaboración tecnológica, educativa y cultural.

COMUNICADO. "Secretario de Relaciones Exteriores realizará visita de trabajo a Corea del Sur".https://t.co/ZNd5PpR3fN pic.twitter.com/F9pqG8umX2 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 20, 2026

También se busca ampliar el intercambio entre instituciones mexicanas y surcoreanas en sectores vinculados con innovación y desarrollo científico.

Durante la gira, Velasco sostendrá además una reunión de trabajo con el personal de la Embajada de México en Corea del Sur, como parte de la revisión de la agenda bilateral.

La visita se enmarca en los esfuerzos del Gobierno mexicano por atraer inversión y fortalecer vínculos con economías asiáticas de alta capacidad tecnológica.

IO